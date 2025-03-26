學生時期遭性侵…她22年後請求百萬賠償 狼師逃過時效免賠

彰化縣一名戴姓教師22年前與13歲女學生發生性關係，女學生長大，鼓起勇氣揭發，並請求侵權行為損害賠償100萬元精神慰撫金。彰化地院審結，認自有侵權行為起時，逾兩年不行使而消滅，駁回聲請，訴訟費用由戴師負擔。可上訴。

戴男曾是某國中數學名師，與女學生發生性關係一事被家長發現，告上法院，他離開杏壇，服刑出獄到台中市工作，兩年多前回彰化縣想重開家教班，被已成年並就業的女學生獲知，在她個人臉書PO文「Me Too」引起多名學姐、學妹回應也遭狼師性騷。戴男再度被偵辦，也被女學生提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償100萬元。

判決書指出，戴男22年前在居所開設數學家教班13年，民國94年間與當時就讀國二未滿14歲的被害女生在居所發生性關係。被害女生提告，列舉當年曾與3名女同學談到跟老師發生性關係，不知道如何是好，心情很差。3名女生證稱，當年聽到傳言被害女生與戴師以「老公」、「老婆」互稱，被害女生有戴師居所的鑰匙。