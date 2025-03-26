染指12幼童還脅迫拍不雅片 新北圍棋老師涉64罪重判22年

新北市一名李姓圍棋老師，涉嫌利用私人經營的圍棋教室，多年來猥褻12名幼童，還拍下不雅影片留念欣賞，新北地方法院日前依對未成年成猥褻及兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法等共64罪，重判李男22年徒刑。

新北地院指出，李男係犯刑法對未滿14歲之男女強制猥褻罪，兒少法、性騷擾防治法成年人故意對兒童犯性騷擾罪，及兒少法違反意願使兒童被拍攝性影像罪，前後共64次犯行，定應執行有期徒刑22年。

據了解，李男所開的圍棋教室，主要針對6至9歲孩童授課。去年8月，其中一名學童下課後，與父母閒聊時，無意間透露今天上課有被老師摸，讓家長大驚失色，經與其他家長連繫，發現至少有2名學童都遭李男狼爪，於是立刻報警。