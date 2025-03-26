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28歲高中師傳「多美的奶頭」揭與少女性交 母怒告結局曝光
北部某高中王姓教師與14歲女學生戀愛，多次發生性行為，傳訊「多美的奶頭」等露骨字眼，少女母親發現後提告，士林地院審結依對14歲以上未滿16歲者性交罪判徒刑2年。
判決指出，28歲王男2022年在高中任教時與同校國中部女學生戀愛，發生13次性行為，還傳「多美的奶頭」等露骨文字給少女。
少女母親2023年意外發現2人戀情，憤而提告，檢警清查少女通訊紀錄及驗傷紀錄，發現王男長期接送少女，安排住宿及性交等，時間地點皆記錄其中。
法官認為，少女案發時僅14歲，正處人格及性認知發展階段，尚未具備性判斷與自我保護能力，王男身為人師卻操控少女滿足性慾，對少女身心造成巨大損害。
審酌王男所為實不可取，兼衡王男犯後坦承犯行等情，依13個對未成年者性交罪合併判處2年徒刑。
針對少女主張王男曾拍攝性影像，法院勘查相關對話紀錄，認為未有明確影像內容，也難認少女抗拒，難證實違反意願攝性影像，不另起訴。
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