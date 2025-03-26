中壢某補習班狼師襲胸跟蹤女童 綠民代轟桃市府無監管

桃園中壢某補習班遭投訴分別有教師性騷及施暴，負責人面對質疑不聞不問，只想息事寧人。受害者家長及遭霸凌教師今哭訴，負責人完全沒一通電話道歉及說明，令人心寒。立委林月琴、桃園市議員魏筠批評，該班違法營業四年多，桃園市府局處互踢皮球，不見相關監管機制。

受害者控訴，該班某陳姓狼師多次性騷擾孩子，甚至出現跟蹤孩童及襲胸的行為；同班一名謝姓老師也多次對孩子不當對待，曾情緒失控出手打學生，遭桃園社會局裁罰6萬元；另外，補習班王姓負責人不只有騷擾，還拿球棒巡堂。林月琴、魏筠、受害者家屬及教師今上午於立法院研究大樓開記者會說明情況。

林月琴批評，該補習班劣跡斑斑，甚至聘用有性剝削前科的教師，不知桃園教育局為何沒阻攔，而教師遭恐嚇及霸凌，勞動局也「還在睡」，沒有動作；其實該補習班長期非法經營，如今這麼多狀況，市府有沒收器材設備、甚至停辦等手段，卻還在今年3月17日輔導就地合法。

魏筠指出，狼師及負責人一連串惡劣行徑已讓學生、家長及教師都心身受創，但補習班仍聘用已列入各教育場域不適任人員資料庫的謝姓教師、曾有前科的陳姓狼師；王姓負責人對一連串事件，僅要求老師賠償並離職，甚至要求師生封口，讓家長們深感失望與憤怒。

受害教師表示，陳姓狼師襲胸女學生，並要求不能告知家長，他們也很想協助孩童，但老闆卻想息事寧人；棒球巡堂一事也是學生傳訊求救才曝光。遭襲胸孩童家長也哭訴，事件後完全沒有一通電話說明及道歉，孩童這段時間只要有被碰肩膀就會驚恐，讓他也無法好好工作。

魏筠說明，該補習班宣稱2005年成立，但其實2021年2月1日至今年3月16日期間都是無立案狀態，違法開班4年之久，市府僅累計開罰70萬元。且市府無視聘請狼師情況，未優先考量學生安全，若非離職員工挺身而出揭露，該補習班恐仍會繼續聘用這些教師，導致更多學生受害。

林月琴及魏筠提出四項質疑，第一，聘用有前科的老師，教育局的責任在哪？第二，補習班的體罰與不當管教，教育局是否接獲投訴而未有效處理？第三，對教師職場霸凌事件，勞動局有無提供應有保障及保護？第四，該補習班長期非法經營，教育局稽查機制何在？