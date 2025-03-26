影／桃園中壢補習班爆性騷事件 學生老師都遭殃

桃園市議員魏筠指出，位於桃園市中壢區後站後興路一段的某補習班，離職員工爆料，補習班涉聘用有前科的陳姓狼師，任期短短的三個月內，竟發生跟蹤國中女學生回家、對國小五年級女學生襲胸、傳曖昧訊息騷擾女學生等，一連串的惡劣行徑讓學生們身心受創。王姓負責人對於上述事件，僅要求老師賠償並離職,，甚至要求師生對外封口，企圖掩蓋事實的行徑，讓家長們深感失望與憤怒。

立委林月琴今天和桃園市議員魏筠及受害學生家長、老師舉行「張善政還在睡！學生老師都遭殃，揭發桃園中壢某補習班性騷事件」記者會，指出該補習班是中壢地區的老牌補習班，未取得合法立案，持續開班授課長達四年之久，更令人擔憂的是，市府無視聘請狼師之行為，顯然未將學生安全置於優先考量，若非離職員工挺身而出，揭露該補習班的不當行為，該補習班恐仍會繼續聘用該名教師，導致更多學生受害。