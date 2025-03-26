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皇池偷拍案與創意私房有關 士林地院依販賣性影像罪判惡狼5年6月徒刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北投泉池溫泉去年流出偷拍性影像，士檢查出林男與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，牟利113萬元，逾10人受害，偵結起訴、痛斥「不齒」；案經審理，士林地院今依販賣性影像等罪判刑5年6月、拘役30天。

起訴指出，綽號「老馬」的不詳網友主持「創意私房」社群，規定其他網友繳交最低1800人民幣、經審核後可成會員，獲得買賣性影像資格，只用虛擬貨幣交易、規避查緝。

林男等人2019年8月申請創意私房會員，在社群中販售女子偷拍影像，食髓知味，2021年又透過將雨傘傘面挖洞暗藏攝影鏡頭，或以針孔攝影機尾隨女子裙底等方式，在台北市四處偷拍，在網路上由共犯加工浮水印後，上傳社群販賣牟利。

林男2023年7月12日起以「Argos原創湯旅」為題，發布多達17部在北投皇池湯屋偷拍的影片，事件曝光後檢警透過該社群虛擬貨幣金流追查，鎖定林男身分，2024年6月搜索查扣17支做案手機、加工過的雨傘、運動相機等證物，查出林男近年至少4次將偷拍性影像上傳社群販售，其中2次被害人未提告，初步偵訊後向法院聲押獲准。

檢方2024年10月率先依販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像﹑侵入建築﹑公然猥褻﹑違反個資法等罪嫌起訴林男，強調林男等人犯罪手段「令人不齒」，危害被害人身心甚巨，向法院建請重懲，其餘12名被告持續偵辦。

起初士檢將林男移審士院，法官認定全案仍有被告未到案，且林男曾依他人指示刪除虛擬貨幣冷錢包、將空白手機交由檢方偵查等情，有偽證、勾串共犯之虞，裁定續押禁見；士院去年12月12日首次開庭，林男當庭全認罪，辯護人提交保請求，法官考量林男坦承全部犯行，原有滅證風險降低，命其30萬元交保、限制住居、不得外出、限制出境出海、加以科技監控。

士林地院今宣判，依販賣性影像罪判徒刑5年6月、公然猥褻罪判拘役30天，沒收扣案所得。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

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