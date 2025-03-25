趁女學員洗碗時襲胸 他辯稱「我好奇心太重」遭判刑

新竹某無障礙機構陳姓學員見女學員洗碗時胸部晃動，竟出手襲胸，經女學員反抗時才停止，遭移送法辦時坦承「只碰到一點點，因為好奇心太重」，新竹地院依強制猥褻罪判刑。

法官調查，42歲的陳男具有中度身心障礙中之智力功能、肢體障礙，女學員則具有輕度身心障礙之智力功能障礙，2人均為某機構學員。

陳男因出於好奇，違反小娟意願，分別於去年7月的2天期間，趁女學員在陽台洗碗時，強行撫摸胸部各1次。經女學員的家長發現有異，向機構反映而通報警方查獲上情。

陳男坦承撫摸胸部，「時間太久我忘記了，我只碰到一點點，我好奇心太重」。女學員則說，陳男強行撫摸胸部，經她表示不願被撫摸後，陳男仍然繼續撫摸，經她反抗，陳男始停止。