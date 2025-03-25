趁女學員洗碗時襲胸 他辯稱「我好奇心太重」遭判刑
新竹某無障礙機構陳姓學員見女學員洗碗時胸部晃動，竟出手襲胸，經女學員反抗時才停止，遭移送法辦時坦承「只碰到一點點，因為好奇心太重」，新竹地院依強制猥褻罪判刑。
法官調查，42歲的陳男具有中度身心障礙中之智力功能、肢體障礙，女學員則具有輕度身心障礙之智力功能障礙，2人均為某機構學員。
陳男因出於好奇，違反小娟意願，分別於去年7月的2天期間，趁女學員在陽台洗碗時，強行撫摸胸部各1次。經女學員的家長發現有異，向機構反映而通報警方查獲上情。
陳男坦承撫摸胸部，「時間太久我忘記了，我只碰到一點點，我好奇心太重」。女學員則說，陳男強行撫摸胸部，經她表示不願被撫摸後，陳男仍然繼續撫摸，經她反抗，陳男始停止。
法官審酌陳男不尊重他人性自主決定權，所為實不足取；惟念坦承犯行，並已與被害人成立調解並履行調解成立內容完畢，犯後態度良好，加上其領有中度身心障礙手冊，最後依強制猥褻罪判刑7月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。
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