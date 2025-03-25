台中噁繼父對國小女童洩慾 隱忍不敢說：怕被爸爸打死

台中1名繼父明知女兒才剛上小學，多次趁妻子不在家逼女童摸他生殖器甚至口交射精，女童事後證稱「不敢告訴媽媽，怕被爸爸打死」，法院比對她歷次證詞，發現其小小年紀卻能具體描述男性生殖器、精液型態，依4個強制性交罪判繼父8年6月，可上訴。

檢警調查，男子2020年9月趁女兒才剛就讀小學一年級，趁妻子不在家時逼女兒摸他生殖器、口交，隔年寒假期間又朝對方脫衣指侵，2023年9月、10月又分別在南投老家、台中住處等，再度朝女童伸狼爪、逼口交，直到學校發現通報才曝光。

台中地院審理時，男子矢口否認犯行，辯稱女兒不滿他管教嚴厲才這樣講，還說她自己會用平板看成人片；其辯護人說，女童指控每天都有雷同行為，卻無任何親人察覺，顯不合理，監視器畫面中男子和女童互動情同父女，認為控訴不合邏輯。

女童證稱，爸爸摸她上廁所的地方很多次，曾沒穿褲到她房間命摸下體，自己說不想摸，爸爸就說「你想被我打嗎」，後來又被命用嘴巴含住，結束後爸爸告知「不可以把這件事告訴別人，任何人都不行。」並直言「怕告訴媽媽後，我會被爸爸打死。」

法院比對女童歷次證詞，發現她就遇害過程詳細具體描述，與先前警詢、偵訊時相符，包括男性生殖器外觀、精液型態及氣味都能指證，可見是親身經歷，另經醫院心裡衡鑑，也認為女童案發後有創傷性壓力症候群。

法院審酌，男子身為女童繼父，也是主要照顧者，不照顧她人性基本尊嚴，為滿足一己性慾造成女童心裡傷害、陰影，依4個對未滿14歲之女子犯強制性交罪各判他7年4月，應執行8年6月。