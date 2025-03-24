「妳有沒有一點點喜歡我？」雇主強吻少女2秒 代價6萬元

彰化縣一名16歲高職女生到傳統市場打工，去年9月間搭乘雇主的貨車，雇主忽然路邊臨停，問「妳有沒有一點喜歡我？」接著用手指戳少女左手表示有話要講，趁少女面對他時親吻約2秒。彰化地方法院審結，依違反性騷擾防治法判處拘役60天。可上訴。

判決書指出，少女課後到傳統市場從事搬菜工作，去年9月間搭乘雇主的小貨車到員林市送貨，途經員林大道雇主突然路邊臨停，並問坐在副駕駛座的少女「妳有沒有一點點喜歡我？」少女答稱「沒有」，雇主以手指戳碰少女的左手2、3次要求她看著，表示有話要說，當少女轉頭面對，雇主趁機以嘴對嘴方式親吻約2秒，少女當場推開雇主並下車，就近到派出所報警。

警詢和彰化地檢署偵查時，雇主對親吻少女的行為坦承不諱，再根據路口監視器翻拍照片、車輛詳細資料等佐證與少女指控相符。

少女被雇用時未滿18歲，業務上是受雇主監督的人，雇主利用執行業務的機會為性騷擾行為，屬於利用業務機會犯之，係犯兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法的成年人故意對少年利用業務機會性騷擾罪，各加重其刑並遞加之。