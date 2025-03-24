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「妳有沒有一點點喜歡我？」雇主強吻少女2秒 代價6萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名16歲高職女生到傳統市場打工，去年9月間搭乘雇主的貨車，雇主忽然路邊臨停，問「妳有沒有一點喜歡我？」接著用手指戳少女左手表示有話要講，趁少女面對他時親吻約2秒。彰化地方法院審結，依違反性騷擾防治法判處拘役60天。可上訴。

判決書指出，少女課後到傳統市場從事搬菜工作，去年9月間搭乘雇主的小貨車到員林市送貨，途經員林大道雇主突然路邊臨停，並問坐在副駕駛座的少女「妳有沒有一點點喜歡我？」少女答稱「沒有」，雇主以手指戳碰少女的左手2、3次要求她看著，表示有話要說，當少女轉頭面對，雇主趁機以嘴對嘴方式親吻約2秒，少女當場推開雇主並下車，就近到派出所報警。

警詢和彰化地檢署偵查時，雇主對親吻少女的行為坦承不諱，再根據路口監視器翻拍照片、車輛詳細資料等佐證與少女指控相符。

少女被雇用時未滿18歲，業務上是受雇主監督的人，雇主利用執行業務的機會為性騷擾行為，屬於利用業務機會犯之，係犯兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法的成年人故意對少年利用業務機會性騷擾罪，各加重其刑並遞加之。

彰化地院審酌，雇主明知少女未滿18歲，竟為逞私欲，利用業務上的權勢對少女性騷擾，欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，造成少女心理受創，兼衡雇主的素行、智識程度、家庭經濟狀況及犯後坦承犯行，惟未獲少女諒解等一切情狀，量刑如上，並諭知如易科罰金的折算標準，每日折算1千元。

彰化地方法院判處親吻受雇未年成女工讀生的雇主拘役60天，如不想坐牢，折算罰金6萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處親吻受雇未年成女工讀生的雇主拘役60天，如不想坐牢，折算罰金6萬元。記者簡慧珍／攝影

性騷擾 雇主

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