利誘未成年女高中生性交易 新莊補習班狼師遭訴
新北市新莊區某補習班蘇姓男老師，涉嫌在前年和去年間，利用女學生需要用錢，竟三度直接在補習班內與未成年女學生進行性交易，新北地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例，與16歲以上、未滿18歲之人為有對價性交或猥褻行為罪嫌起訴蘇男。
檢警調查，蘇男在該補習班擔任老師，明知被害人是未成年女學生，卻利用女學生對於金錢的慾望，先是在2023年間，2度在補習班內，以事後給付現金方式與被害人進行性行為。2024年某日，食髓知味的蘇男，再度與被害人商議，付錢供他猥褻。
事後被害女學生供稱，蘇男自從得知她物慾高，金錢開銷不小後，就向她表願意提供金錢援助，只要她能滿足自己一點性需求。起初蘇男原否認，但檢察官自被害人與蘇男間的手機對話紀錄查出，被害人確實因此被利誘而邀約蘇男見面，蘇男見證據確鑿才終於坦承犯行。
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