公車痴漢「猴子偷桃」 偷摸正妹性騷擾起訴

新北市永和一名黃姓男子今年1月8日晚間近7時，趁交通尖峰時刻公車擁擠時，鎖定一名自永安市場站上車的正妹，伺機站立在女方右前方，趁正妹滑手機，以左手掌向後勾的「猴子偷桃」姿勢，偷摸女方下體，被正妹當場察覺、呼救並報警逮捕，新北地檢署依違反性騷擾防治法將黃男起訴。

檢警調查，黃男犯案前正搭乘「橘2」公車，晚間6點54分時，被害人自永安市場站一上車就站在黃男左側，亮麗外型立刻引起黃男注意。後來黃男經過約3分鐘的觀察，發現被害人不是在滑手機，就是在講電話，於是打算於是利用車內人潮擁擠、顛簸下手。

同日晚間6點57分，當公車正自永和安樂路左轉得和路時，黃男趁被害人正在講電話不及防備時，將左手臂緊貼女方右側身體，並以左手掌向後勾的「猴子偷桃」姿勢，伺機撫摸被害人下體。