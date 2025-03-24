快訊

新商場再＋1！台北101攜手國泰人壽進軍台中 賈永婕：7年可損益兩平

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

新莊補習班師付錢與學生商議猥褻 新北檢起訴

中央社／ 新北24日電

新北市新莊區某補習班蘇姓老師在補習班內與女學生商議性交及猥褻行為，完成後交付金錢，新北檢近日依兒童及少年性剝削防制條例起訴蘇男。

根據起訴書，蘇男任職於新北市新莊區某補習班，明知女學生是16歲以上未滿18歲未成年人，於民國112年間，2度在補習班內與女學生商議性交後給予現金，完成後蘇男當場交付現金給女學生。

民國113年間某日晚間10時許，蘇男再於補習班內與女學生商議進行猥褻行為，完成後蘇男當場交付現金給女學生。

女學生指稱，蘇男知道她物慾高也需要用錢，所以跟她說可供金錢援助，只要她滿足其一點性需求等語。蘇男對此否認。台灣新北地方檢察署檢察官追查，依據女學生對話紀錄，認定女學生因有經濟需求而邀約蘇男見面。

蘇男在偵查中坦承犯行，檢方依兒童及少年性剝削防制條例，與16歲以上未滿18歲之人為有對價性交或猥褻行為罪嫌起訴蘇男。檢方表示，蘇男3次犯行間犯意各別，行為互殊，建請分論併罰。

補習

延伸閱讀

林俊言獲推薦模範公務員 民眾黨酸：迎合上意是北檢標準

調查站副主任涉對女調查員猥褻 遭檢起訴建請法官加重其刑

特教班老師伸狼爪...他公車亭強吻女學生再摸胸、屁股 判關2年半定讞

涉偷拍女學生裙底 台南國小班導遭裁押

相關新聞

百萬女網紅台中開色情會館抓不怕…年初才查又再犯法

台中市警方在近日前往北區中清路一間養生會館查緝提供性服務，帶回吳姓女負責人等54人，不過涉案的吳姓女子，就是在網路平台抖...

影／台中警抓色情會館 越南女下半身失蹤逃竄警抓54人

台中市北區中清路一間養生會館疑提供色情服務，第二警分局在今年初接獲檢舉後，已查獲一次送辦涉案十餘人，未料該會館仍持續從事...

台中大里有露鳥俠！男扮女裝露鳥自拍 警掌握對象調查

台中市大里區立中街與新甲路口，本月22日10時50分許有一男子男扮女裝、頭戴假髮，在人行道上一面露鳥，一面自拍。轄區警方...

聚會後陪去車站…她被壓機車上性侵再狂毆 惡狼友遭判

桃園一名徐姓男子日前深夜聚會結束，女性友人陪同前往車站，他卻將對方載往空地並強行脫褲性侵，見對方求饒要騎車逃離，竟又徒手...

男性侵女友8歲女兒…成為繼父後再伸狼爪！她竟維護尪稱：小孩沒發育

花蓮男子阿傑（化名）與女友小雯（化名）在玉里鎮同居，期間竟性侵女友當年才8歲的女兒，2022年他與小雯結婚後，成為女童的...

男大生二度帶少女至旅館挨告性侵 律師求減刑法院不准

鄭姓男大生2度與未滿14歲少女發生性行為，鄭的律師請求法院念他年紀尚輕、智慮淺薄，依刑法59條減刑；台南地院指出，鄭在案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。