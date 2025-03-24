影／台中警抓色情會館 越南女下半身失蹤逃竄警抓54人

台中市北區中清路一間養生會館疑提供色情服務，第二警分局在今年初接獲檢舉後，已查獲一次送辦涉案十餘人，未料該會館仍持續從事不法，警方近日再度前往搜索，查緝時一名越南籍的女服務生「下半身失蹤」，見到警方才趕緊把內褲穿上，全案帶回54人，其中負責人獲2萬元交保。

北區中清路、英才路一間養生會館已經營多年，第二警分局在今年初時接獲檢舉，該會館提供性交易服務，今年1月初時，警方已登門查緝過一次，帶回涉案十多人送辦，未料該會館仍持續經營不法。

今年3月間，第二警分局文正所再度持搜索票前往查緝，當時一名越南籍的女服務生，下半身赤裸，未著衣褲，見到警方上門查緝，倉皇竄逃找衣服，十分狼狽。警方在現場查扣3台監視器主機、3個鏡頭、14個無線電、營利所得3.8萬元、手機數支等證物。

警方調查，該會館以現金2100元至2400元提供半套或全套性交易服務，現場帶回負責人吳女（34歲）等54人，其中吳女與員工、經理、副理有11人，依妨害風化罪送辦，檢方訊問後，命吳女以2萬元交保。