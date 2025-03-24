聚會後陪去車站…她被壓機車上性侵再狂毆 惡狼友遭判

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名徐姓男子日前深夜聚會結束，女性友人陪同前往車站，他卻將對方載往空地並強行脫褲性侵，見對方求饒要騎車逃離，竟又徒手猛揍並腳踹對方，造成女性友人全身傷痕累累。桃園地院近日審理，依犯強制性交罪處徐男有期徒刑2年2月。

徐男與女性友人琳琳（化名）前年5月24日晚間11時許，一同前往桃園市楊梅區某KTV唱歌聚餐，結束欲返家時琳琳答應要陪徐男到楊梅火車站，琳琳原本表示因酒精尚未消退，欲以步行方式至車站，但徐男堅持騎乘琳琳的機車雙載前往火車站，琳琳只好勉強答應。

然而2人出發後，琳琳察覺徐男騎的路線並非往楊梅火車站方向，詢問後徐男表示想尋找賓館，琳琳一聽當場拒絕，要求他走原本該往楊梅火車站的路線，但徐男不聽從，琳琳便藉故想嘔吐而請徐男在路邊停下。

未料徐男停靠在路邊空地後隨即強吻琳琳，還以手指強行侵入琳琳的私密處，琳琳大喊「好痛、不要」並極力反抗掙脫，徐男又將琳琳壓在機車坐墊，接續以手指持續侵犯行為得逞，隨後又脫下她的褲子，經反抗後徐男徒手及腳踹毆打琳琳，經對方求饒「對不起，我錯了」，接著騎上機車並戴安全帽要逃離，徐男又再次攻擊導致她跌倒在地，並拉扯頭部撞擊地面。

琳琳即時撥打電話向朋友呼救，趁隙逃離現場，躲在空地附近工廠隱密處等待友人前來救援並報警。琳琳全身受有後枕挫傷、左側前胸壁挫傷、左上臂挫傷瘀青、左手第五指挫傷、右手第五指挫傷、左髖挫傷瘀青、左大腿挫傷瘀青、雙膝挫傷瘀青、右小腿多處挫傷瘀青、右肘表淺擦傷及瘀青等傷害，安全帽、尾戒、黃金項鍊及K金手鍊也毀損。

徐男因涉妨害性自主罪案件經檢方起訴，桃園地院日前審理，法官認為徐男為滿足性慾，在深夜時間借著被害人陪同前往楊梅火車站的機會，載對方到空地且不顧強烈反對強制性交，且被害人想騎車逃離竟毆打並毀損其物。考量徐男坦承犯行並與被害人達成調解，依犯強制性交罪處有期徒刑2年2月。可上訴。

桃園徐姓男子日前深夜聚會結束載女性友人到空地並強行脫褲性侵，還徒手猛揍、腳踹對方，桃園地院依犯強制性交罪處徐男有期徒刑2年2月。示意圖／本報資料照片
桃園徐姓男子日前深夜聚會結束載女性友人到空地並強行脫褲性侵，還徒手猛揍、腳踹對方，桃園地院依犯強制性交罪處徐男有期徒刑2年2月。示意圖／本報資料照片

性侵 桃園地院 火車站 私密處 被害人

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