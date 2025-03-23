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男性侵女友8歲女兒…成為繼父後再伸狼爪！她竟維護尪稱：小孩沒發育

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮男子阿傑（化名）與女友小雯（化名）在玉里鎮同居，期間竟性侵女友當年才8歲的女兒，2022年他與小雯結婚後，成為女童繼父仍持續性侵，被老師發現揭發獸行，沒想到小雯不願相信丈夫所為，直喊「小孩子都還沒有發育」。法官認定阿傑對未滿14歲女童犯強制性交罪，判9年徒刑，可上訴。

根據判決書指出，4年前小雯帶著2個女兒與男友阿傑同居，阿傑卻在2021年10月至12月間，要求妹妹到他房間一起睡覺，隨即性侵得逞。隔年阿傑與小雯登記結婚，成為姐妹倆的繼父。後來女童在學校跟老師說「我上廁所屁股那邊很痛」，老師關心後得知竟遭繼父性侵，立即依法通報。

阿傑被檢察官起訴，否認全部犯行，辯稱很疼愛女童，平常與她相處融洽，還提到女童有說謊習慣，過去曾說被他人侵犯，經檢察官調查不起訴，女童的指證有疑慮。

不過，女童表示，有天與姊姊在房間睡覺時，被繼父拿電擊棒電腳，叫她跟繼父一起睡並性侵得逞，她覺得很痛，但因為怕被罵，所以沒有出聲，隔天繼父又對她做了一樣的事。

法官指出，女童驗傷發現私處有撕裂傷，但母親小雯卻說，傷勢不是很清楚，不知道是誰做的，「先生不是白痴笨蛋，小孩子都還沒有發育，怎麼玩、怎麼用？」，甚至稱女童不愛惜自己，下體常發炎紅腫，可說是處處維護阿傑，無法採信小雯的證詞。

法官判決，阿傑利用女童需要他在生活教養、不敢反抗的機會，接連兩天實施性侵，應予以更嚴厲責罰。審酌阿傑工作割檳榔，還要撫養小雯及2名未成年子女，依犯未滿14歲女子犯強制性交罪，合併執行9年徒刑，仍可上訴。

花蓮玉里鎮繼父性侵8歲女童得逞2次，花蓮地方法院判9年徒刑。本報資料照片
花蓮玉里鎮繼父性侵8歲女童得逞2次，花蓮地方法院判9年徒刑。本報資料照片

女童 性侵 未成年 結婚 繼父

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