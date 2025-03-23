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男大生二度帶少女至旅館挨告性侵 律師求減刑法院不准

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

鄭姓男大生2度與未滿14歲少女發生性行為，鄭的律師請求法院念他年紀尚輕、智慮淺薄，依刑法59條減刑；台南地院指出，鄭在案發後還持續傳訊貶抑少女父母、試圖再見少女，足認漠視法律，缺乏悔改誠意，判決依妨害性自主罪判刑3年6月。可上訴。

判決書指出，22歲鄭姓男大生在網路遊戲認識未滿14歲的少女後，去年2月底兩人展開交往，鄭明知對方真實年齡，仍在去年3月、4月分別騎車將女生帶到汽車旅館發生2次性行為；直到少女母親發現女兒狀況有異，報警提告

案發後，鄭姓男大生在警方、檢方、法院均承認犯行；鄭的公設辯護人主張鄭年紀尚輕、智慮淺薄，對於兩性相處分際仍屬懵懂，與少女是男女朋友關係，且依少女所說是母親要提告，顯見少女並沒有要對鄭提告，鄭已悔悟、惡性尚非重大不赦，請求依刑法第59條酌減其刑。

法院認為，鄭就讀大學，不缺乏與年紀相仿女子交往機會，明知少女未滿14歲，竟利用少女心智未成熟，對性行為懵懂無知之際，與少女交往後不到1個月就發生性行為；案發後，鄭還傳訊「認識那邊紀錄全刪」、「之前紀錄確定有刪嗎」。

此外，鄭還傳訊貶抑少女父母「我倒是想問問你爸爸是不是男人，連見面都不敢」、「不然我有點想讓你爸媽在法庭上難堪」、「那我賭一次試試看」、「我只會在回家的路上出現」、「假如你媽敢打我我會將他壓制在地上報警」，甚至還繼續傳「我硬了」等語給少女，試圖見面。

法院指出，鄭的行為足認漠視法律規範，缺乏悔改誠意，且少女在偵訊時已表示要提告，難認鄭有刑法第59條規定適用；鄭雖然犯後承認犯行，有意願調解，但他持續與少女往來，又貶抑少女父母，導致對方無意願調解。

法院審酌，鄭姓男大生明知女未滿14歲，身體、心智發育尚未成熟，竟未能克制個人慾望，縱令二人當時為男女朋友，然所為對少女身心健全發展勢必將造成相當程度負面影響，實值非難；考量他沒有前科，素行良好，依對於未滿十四歲之女子為性交罪，判刑3年6月。

鄭姓男大生2度與未滿14歲少女發生性行為，鄭的律師請求法院念他年紀尚輕、智慮淺薄，依刑法59條減刑，台南地院不准。本報資料照片
鄭姓男大生2度與未滿14歲少女發生性行為，鄭的律師請求法院念他年紀尚輕、智慮淺薄，依刑法59條減刑，台南地院不准。本報資料照片

性行為 提告 父母

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