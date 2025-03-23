女控男友乘機性交 女撒嬌一句話破功男無罪

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

翁姓男子遭控趁前女友服安眠藥後乘機性交，否認犯行仍遭起訴，台北地院審理後認為，相關事證僅證明2人曾發生性行為，無從佐證翁男違反女子意願為之，且相關對話紀錄顯示，案發後2人持續交往、談情說愛，女子並提及「沒要讓你真被法律怎樣」等，審結判翁男無罪。

判決指出，翁男與女子原為男女朋友關係，女子指控，翁男2023年1月20日清晨趁她服用安眠藥入睡，處於不能且不知抗拒狀態，乘機與她性交成逞，女子醒來翻身時發現自己下體有異狀，不甘受辱報警提告

檢方依2人供述筆錄、現場照片、性侵害案件調查表、驗傷診斷書、女子提供的影片及截圖照等證物，認定翁男涉嫌乘機性交等罪。

翁男坦承有與女子發生性行為，但堅稱「有經過她同意」，其辯護人則主張，翁男與女子案前有多次性行為，案發後仍與持續交往、傳訊、同住過夜並發生性行為，全案是女子心生不滿才提告。

女子警詢時陳述，2021年起，翁男每兩個月會違反意願性侵她一次，印象最清楚就是2023年1月20日上午，她前晚吃2顆醫生開的FM2，到凌晨4時還睡不著，起來喝東西後繼續睡才睡著，期間翁男都在旁邊做自己的事。

不久她準備翻身，卻發現翁男生殖器滑出，她感覺下體有異狀，坐起身看著翁男，感覺翁男在裝睡，她大喊「你在幹嘛」翁男仍不回應，她思考了20分鐘後決定出門驗傷，報案提告；女子另將翁男偷拍她裸睡的影片提供法院作為證物。

法官審理後認為，從女子陳述可見，其目的在於使翁男受刑事訴追處罰，與翁男處於絕對相反立場，縱立於證人地位陳述，其證詞證明力也比與翁男無利害關係的一般證人陳述薄弱；相關驗傷診斷書僅能證明2人曾發生性行為。

另，女子在全案準備程序時陳述，指稱提供給警方的影像截圖不是2023年1月20日所攝，「那天應該沒有拍影片，而是之前」等，可見案發當天，女子是否有因精神、身體、心智或其他相類情形，而有不能或不知抗拒情況，容有疑義。

再仔細清查2人案發後LINE對話紀錄，可見女子2023年4月至12月仍持續與翁男密集聊天，內容包含生活瑣事及談情說愛，其中女子曾傳訊稱呼翁男「老公」，提及「真的很討厭老公你跟我吵架」、「你中了愛我的病」、「告是告，但我都沒到庭」、「我也沒要讓你真的被法律怎樣，你還要靠北什麼」等。

相關對話紀錄還顯示，女子今年1月9日、14日仍曾傳訊向翁男借款，足認女子案發後仍與翁男繼續交往，無任何異樣，也未責問翁男犯行，直至全案辯論終結前幾天，都還在跟翁男聯絡借款，顯然與一般遭受性侵害的被害人舉止反應有異。

法官認定，難依相關事證確信翁男有乘機性交犯行，自應諭知無罪；至於女子指控翁男持手機偷拍她身體隱私部分，經女子具狀撤回告訴，公訴不受理。

台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北地方法院。記者王聖藜／攝影

影片 性行為 提告

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