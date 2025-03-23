雞排妹律師仙人跳詐千萬和解金 有被害人討29萬獲賠1.5萬

多次受網紅「雞排妹」委任的律師王啓任，被控與賣淫集團首腦徐智威合作「仙人跳」，向醫生、企業主詐取和解金逾千萬元，全案目前由二審審理中；其中一名楊姓男被騙走29萬元，他向徐智威求償29萬元，法官扣除已領和解金，判徐智威要賠1萬5500元。

檢警查出，徐智威曾經營應召站誘騙兩少女下海，還教少女留下嫖客使用過的保險套、衛生紙設計「仙人跳」，以嫖客和未成年少女發生性關係撈錢，徐當時被依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪，判刑6年。

徐男羈押獲釋後，2021年10月認識王啓任，雙方談妥合作模式，王要求徐應找「未成年」少女下海，才好簽立和解書，但徐堅持不能找未成年，最後雙方決定以假證件方式，假冒下海女子是「未成年」。

徐男便由應召站人員接洽嫖客，假裝是「未成年」少女下海，吸引特殊偏好的嫖客上門，完成交易後，徐男再與應召站成員假裝成少女的「父母」，出面逼嫖客和解，和解事宜則由王啓任負責接洽。

嫖客擔心曝光，乖乖答應與徐男和解，談論和解事宜時，王啓任還會跟被害人分析利弊，軟硬兼施，最後持假父母授權的委任書簽名，事成之後，王可分得和解金5成，其餘和解金則由徐男同夥朋分。

討到和解金後，王啓任還會要求被害嫖客支付律師費，指協助處理和解事宜也要付錢，前後有多人付出委任費，詐得117萬元雄檢偵辦後，依組織犯罪條例、共同詐欺取財等罪，起訴王啓任、徐男等11人。

高雄地院審理時，王啓任與多數被害人達成和解，調解金額達872萬元，並陸續依約給付，但法官認為王啓任與徐智威共謀整起犯行，兩人仍依發起犯罪組織罪、共同犯詐欺罪判刑6年、7年6月，其餘涉案9名同夥則判5月至4年6月不等徒刑。

其中一名楊姓被害人，遭王啓任、徐智威「仙人跳」詐取29萬元後才成功脫身，王、徐兩人被判刑後，他不服向徐提告求償29萬元。