月收20萬工廠夫出國...人妻約砲睡遍中部摩鐵床伴得賠
台中市一間工廠老闆與妻子結婚20多年，育有兩女，不過業者發現，妻子趁他在2014年出國工作期間，用交友軟體與許姓男子「約砲」，在台中、南投等多家旅館發生性行為，因許後續公布旅館錄影，要脅人妻繼續見面才讓此事曝光，業者以其月收20萬元，向許求償200萬元，一審判許得賠30萬元。
判決指出，一家機械工廠業者已婚、有兩女，不過妻子在2024年4月間，利用手機、通訊軟體，與許姓男子網聊，同年5月間，許與人妻趁業者出國工作時，先後在台中、南投等5家汽車旅館，發生多次性行為。
因許男不滿人妻在同年6月間，不再使用交友軟體，因此以公布當時在汽車旅館內的錄影、錄音，甚至以死相逼，以要求人妻繼續婚外情，人妻因不堪其擾，才向丈夫告知此事。
工廠業者得知妻子有約砲的行為後，以自己每月收入20萬元為標準，向許男求償200萬元的精神撫慰金。
台中地院審理時，許男否認交往時，知道人妻已婚身分，強調二人是以朋友關係往來，得知人妻已婚後，即沒有聯絡，也沒有業者指控與人妻發生那麼多次性關係，但詳細次數已不記得。
法官勘驗雙方對話紀錄發現，許男在去年5月間已有傳送「有老公的人就安分守己」、「就因為你是有老公的人」等語，但同年6月間卻仍有二人在外過夜、發生親密關係等露骨言詞，不採信許男辯詞，認許得負侵權損害賠償責任，判賠30萬元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言