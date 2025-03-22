不甩保護令 家暴父還趁12歲女兒熟睡出手猥褻

新北市吳姓男子因長期以言語暴力對待女兒，甚至持塑膠棍毆打，去年中竟不甩保護令，趁女兒熟睡出手撫摸猥褻，新北地檢署日前依成年人故意對少年犯乘機猥褻及違反保護令等罪嫌起訴。

起訴指出，吳姓男子去年6月中一早，趁12歲女兒在房間熟睡之際，乘機伸手撫摸胸部及私密處，女兒因此驚醒急忙出手推開，吳男才停手走出房間，受害少女當天到校立即向學校社工反映並通報新北市政府社會局後，社會局委請律師陪同受害少女及少女母親至新北市轄區警局報案。

新北地檢署檢察官發現吳男因對女兒有家庭暴力行為，新北地院在2023年6月核發民事暫時保護令及同年9月核發民事通常保護令，效期至2025年9月，但吳男不甩保護令限制，於保護令期間，在2023年10月至2024年6月，5度以「我等下不高興，不爽就打」、「信不信跟上次一樣給妳打到頭縫好幾針」、「妳要找死嗎？」等言語威嚇，甚至持塑膠棍毆打女兒頭部及手部。

吳男到案後，坦承以言語辱罵、恐嚇及持塑膠棍毆打，但矢口否認有何妨害性自主犯行，辯稱「只是誰跟女兒玩。」可能動作太大，不慎以手臂碰觸到女兒私密處。

吳男說法不為檢察官採信，認為吳男不僅5度違反保護令，又涉成年人故意對少年犯乘機猥褻罪嫌，日前依法起訴並請求法院依兒少法規定加重其刑。

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