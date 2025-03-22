女高中生搭捷運遇癡漢捏臀驚恐拿包擋 下車還被摸一下頭

李姓男子去年搭捷運見女高中生稚嫩可愛，利用車廂內人潮擁擠及列車行駛中車身晃動，趁機從後方觸摸抓揉臀部，女高中生不甘遭騷擾事後報警逮人，新北地院日前依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑1年2月，可上訴。

判決指出，李姓男子去年4月26日於上午上班上課交通尖峰時段，在捷運江子翠站往西門站之捷運車廂內，見女高中生著學校運動短褲、肩背學校後背包，手拿英文單字本背誦，利用車廂內人潮擁擠及列車行駛中車身晃動之機會，緊鄰其後方站立，持續徒手觸摸、抓揉臀部。

女高中生察覺有異，不斷抬頭查看、挪動位置、以背包遮擋，示意不願被觸碰，直至列車行駛至捷運西門站，才有機會往前移動，李則隨同其他乘客下車，女高中生不甘心遭騷擾，先打電話向媽媽哭訴求助且直接返家，當天未到校上課並前往新北警局報案。

法官勘驗案發時捷運車廂內部監視器錄影光碟，發生女高中生感覺遭到騷擾時，不斷抬頭查看、挪動位置及以背包遮擋等方式抗拒，而緊貼在女高中生後方的李男於下車前還伸手摸女高中生頭一下。