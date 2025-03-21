調查站副主任涉對女調查員猥褻 遭檢起訴建請法官加重其刑

調查局某縣市調查站副主任被控2023、2024年間，涉嫌利用職權，執勤職務機會對1名女調查官毛手毛腳遭提告，嘉檢今天偵結，依公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴。被告副主任去年9月被降調為調查官，調到花蓮調查站。

起訴書說，某調查站副主任涉嫌於2023年7月間，利用指派女調查官外出機會，駕車回程時，涉嫌撫摸女調查官胸部；2023年某日晚間，趁女調查官值日巡視樓層，在辦公室走廊，正面抓握女調查官的胸部。

起訴書表示，被告副主任2024年5月間，與女調查官一起參加品酒會機會，涉嫌趁女調查官在與他人合照時，伸出左手觸摸女調查官臀部。女調查官發現縱使明白向副主任表示拒絕被不當觸碰後仍持續發生，因無從隱忍提告。

副主任雖坦承有伸手觸碰女調查官的臀部，但否認在車上、辦公室走廊抓握被害人的胸部。檢方比對雙方Line對話，女調查官「記得不要再摸我了，我說過了我很討厭」、副主任「收悉等語」。當下副主任並無反駁女調查官的指訴，顯見被害人陳述可採信。