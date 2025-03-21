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特教班老師伸狼爪...他公車亭強吻女學生再摸胸、屁股 判關2年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市呂姓國中特教班教師3年前在公車站候車亭強吻輕度智能障礙女學生，還用手摸對方的胸部、臀部，最高法院依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判2年6月徒刑，全案定讞。

呂曾是女學生的國中特教班老師，他明知女學生有輕度智能障礙，心智程度不及常人，性自主理解能力及判斷能力也不足，但他2022年4月初至5月間某日，在基隆市社區公車站候車亭，先上前親吻女學生，再徒手撫摸女學生胸部和臀部。

法院認為呂身為女學生的師長，本應恪守師道，卻未謹守分際，明知少女領有輕度智能障礙證明，心智程度不及常人，為滿足一己性慾，罔顧師生倫常，利用少女因心智缺陷而不知抗拒而乘機猥褻，行為可訾，應嚴加非難。

台灣高等法院二審依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判呂2年6月徒刑，呂不服提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

圖為女學生示意圖。圖/AI生成
圖為女學生示意圖。圖/AI生成

基隆 猥褻

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