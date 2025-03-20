新北女職員指控性侵二審改判2年 家屬：準備三審

新北市衛生局前女職員遭強制性交案，被告廖姓物理治療師被高院二審改判2年；女職員家屬今天表示，會準備三審的進度，也請社會關注司法對性犯罪的被害人，其態度與觀點如何。

廖姓物理治療師遭控性侵前新北市衛生局林姓女職員，檢方依強制性交致被害者羞憤自殺等罪嫌起訴，一審依強制性交罪判刑3年6月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審酌已和解，19日改判2年。可上訴。

林姓被害人的弟弟今天晚間接受中央社記者電訪表示，尚未收到判決書，目前會準備三審的進度，並與律師討論。若社會尚未遺忘這件案子，請一起關注到最後，看台灣的司法對性犯罪中的被害人，是給予什麼樣的態度與觀點。

林女家屬說，一審判刑3年6月已經很低，未料二審還可以判決更低。宣告刑可以宣判比法定刑更低，「那最低刑期這4個字的意義到底在哪裡」。

家屬表示，在性侵害案件中，辯護方主張，證人親耳聽聞被害人陳述被害過程的證詞，因不是親眼見聞犯罪行為，所以只屬於傳聞證據不應採信。但家屬想問，如果是親眼見聞性侵，那應該也不是證人，已經是共犯了。

2020年7月間，新北市府衛生局接獲匿名檢舉，指職員林女與廖男有不正常男女關係；林女接受約詢後，在臉書Facebook貼出長篇文章，揭露自己遭性侵與多年來所承受掙扎、矛盾及羞忿難平，生無可戀，最終決定輕生。

本案當年引起社會高度關注，網路社群並發起台版＃Me too運動；也就是性騷擾事件後，在社交媒體上廣泛傳播的一個主題標籤，用於譴責性侵犯與性騷擾行為。