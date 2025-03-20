嘉義女失眠求助宗教 惡男師兄襲胸強吻涉猥褻判2年

嘉義有名女子因睡眠問題求助宗教力量，親友介紹修行中的侯姓男子，侯男至她家佯稱教授調氣不得有旁人在場，支開家人後，趁機強抱、強吻女子得逞，女子惡心吐掉口水衛生紙擦拭，不斷刷牙潄口仍無法抹除陰影，侯男矢口否認，但紙團留有DNA等事證，嘉義地院依強制猥褻罪判刑2年。可上訴。

判決書指出，侯男子與被害女子的親人相識，與女子互稱師兄、師姐，女子苦於長期失眠，侯男於去年5月間假意訪察女子的住處格局及教導她修行，而進入她的房間，並以修行不宜有他人在場為由支開親人。

在與女子同處一室期間，侯男假藉教她調氣，開始撫摸胸部，女子嚇得後退，侯男強拉回從脖子摸到私密處等，女子再次抗拒閃躲，他再拉回摟腰連續強吻2次，將舌頭伸入她嘴內，強制猥褻得逞，侯男離開後女子覺得很惡心不舒服，把口水吐到衛生紙。不斷刷牙、潄口仍難以抹滅陰影。

女子因顧忌侯男與親人熟識，隱忍數日，同事卻發現她隨身帶防狼噴霧劑、下班不敢獨自到停車場、對工作不似平常熱情有活力、不像平常愛打扮自己、食不下嚥等異常舉止，關心她，她才吐露疑遭師兄猥褻，同事協助她報警。

侯男矢口否認犯行，辯稱是教她調氣修行，且房間樓下還有她家人在。

檢警調查，侯男與女子在案發前後以LINE通訊提及「甘露」、「相印雙修」、「和喜愛的人重逢」等語等宗教儀式，女子房間採證到紙團有侯男的DNA反應。

女子接受心理諮商，經評估情緒、生理、行為及社交等面向都明顯受創，屢次表現出哭泣、焦慮、自責及憤怒等情緒。

法院審理，女子就關鍵前因後果、猥褻行為態樣及過程、閃避抗拒等重要事實陳述一致且篤定，還有衛生紙團DNA鑑定報告、通訊軟體對話紀錄截圖、心理諮商紀錄等事證佐據。