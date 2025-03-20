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楊梅「1樓1鳳」太吵被檢舉 桃警逮4泰籍女、1雞頭也落網

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」 仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，並在打掃房間時向女子收款，再將款項上繳集團。因近期出入民宅複雜及傳出擾民聲響，經鄰居報警，楊梅警方昨持搜索票一舉破獲淫窟，將李男依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及洗錢法制法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局表示，年初接獲情資，轄內某民宅出租套房屢有穿著火辣的外籍女子出入，且陌生男子出入頻繁，更時不時傳出擾民聲音，造成許多居民困擾，疑似暗藏一樓一鳳從事不法。

警方獲報後開始布線及網路巡邏，據了解，李男透過社群平台為泰籍女子們招攬尋芳客，平時藉由整理出租套房的機會向女子們收取色情款項，收取後再將款項上繳給專做觀光簽來台賣淫的集團，昨掌握跡證後展開收網查緝。

楊梅警表示，警方向桃園地方檢察署聲請搜索票，並於昨日由楊梅派出所、楊梅警分局行政組及偵查隊等單位一同查緝，陸續於4處出租套房查獲4名泰國籍賣淫女子，並查扣保險套、潤滑液各一批，並起獲犯罪用手機等證物。

警方還發現李男及該集團限制女子們人身自由，而且給予的報酬與勞動顯不相當，有涉人口販運防制法相關規定。警詢後將李依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及洗錢法制法移送桃園地方檢察署偵辦；4名泰籍賣淫女子偵處後移請移民署專勤隊收容。

楊梅警表示，將持續向上溯源該集團其他共犯，並持續取締潛在犯罪的不法活動場所，以淨化轄區治安，還給居民良好的生活環境。

45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮，更查扣保險套、潤滑液各一批，並起獲犯罪用手機等證物。記者翁唯真／翻攝
45歲的李姓本國籍男子擔任「雞頭」，仲介持觀光簽證來台的4名泰國籍女子，於桃園市楊梅區某民宅出租套房從事賣淫工作，昨遭逮，更查扣保險套、潤滑液各一批，並起獲犯罪用手機等證物。記者翁唯真／翻攝

套房 桃園地檢署 賣淫

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