他讓國中妹懷孕後引產 上法庭後再傳懷孕…法官火了

邱姓男子認識友人正在念國中的妹妹，2人年紀相差14歲，去年初在其住處兩度發生性關係，女方父親察覺女兒懷孕報警，經引產胎兒臍帶鑑定與邱DNA相符，雙方以不能留宿等條件調解成立，但法院審理時，他又再度讓女方懷孕，法官認他犯對於未滿14歲女子性交罪應執行3年4月。

檢警調查，邱與友人妹妹於前年5月間開始交往，明知女方年僅13歲國中生，去年1、2月間在其住家，於未違反其意願情形下，兩度發生性關係。女方父親察覺女兒懷孕後報警究辦。

邱於警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，與女方於警詢及偵查中指述情節相符，及雙方Messenger通訊軟體對話等佐證。且以女方引產胎兒臍帶經鑑定，邱、女方與臍帶21組體染色體檢測結果，符合親子遺傳法則。

公設辯護人為邱主張，雙方實際上為男女朋友關係，邱雖因一時無法克制自己情慾而對女方為本件犯行，但與成年男子利用女子年幼，以交往為名，實藉故為性行為，短暫交往即發生性關係者，惡性程度有別。

且女方並無對邱提告訴追之意，而邱犯後自始坦認犯行，並與女方父達成和解，建請法官依法酌減其刑。

台南地院合議庭指出，邱為女方兄長朋友，因故結識女方，而雙方年齡相差約14歲，邱行為時年齡也已27歲，並非少不更事，自應知悉彼此相處分寸，而邱與女方父親達成調解，雙方調解內容主要針對女方能返家居住、邱不會再留女方在其住所等，並未為實質上金錢賠償。

同時，女方父親於2月中旬審理期日表示，邱又再度讓女兒懷孕；邱也坦承女方目前確實懷孕中。法官認辯護人主張邱情堪憫恕，並不可採。

合議庭審酌，邱為女方兄長朋友，因故結識女方，案發期間已27歲並非年輕識淺，在明知女方年齡尚幼，性自主判斷能力及保護自我權益意識未臻成熟狀況下，為滿足一己色欲而2次性交，雖當時與女方為男女朋友，但所為對女方身心健全發展勢必將造成相當程度負面影響，並因此造成女方懷孕後引產。