雙重國籍色機師藉旅伴設局猥褻 被害女發火竟被友嫌凶

劉姓機師2020年與11名朋友到墾丁遊玩，他卻趁一名初次見面的女子遭同伴嬉鬧圍困小房間時，強抱她到吊床上，還掀開她的衣服、撫摸全身，再強吻嘴、頸與乳頭；被害人報警，案件轉由士林地檢署依強制猥褻罪起訴。士林地院批劉逞矯飾能事、妄圖混淆事證，判1年6月徒刑，台灣高等法院19日駁回上訴。

因劉具有我國及美國雙重國籍，又擔任機師，2名姊姊都旅居國外，高院去年12月10日裁定延長限制出境、出海8月。

劉2020年10月12日晚上和友人在旅店客廳聊天、喝酒，深夜11點多，被害人進入劉當時所在的客廳側邊吊床區小房間，其他人將小房間拉門抵住，不讓她離開，並在外頭圍觀嬉鬧。劉趁與被害人獨處的機會強行猥褻。

被害人表示，她是受李姓友人邀約才參加墾丁旅行，途中李和其他人刻意製造她與劉有曖昧的氛圍，劉也多次故意肢體接觸，李還說，「既然劉對妳有意思，何不給一些機會？」當晚她穿著橘色長洋裝，卻被設局進小房間，她拍門要求離開未果，隨即被劉從後方抓腰抱起，並丟到吊床上，再用身體壓住她。她說，後來有人開啟拉門並開燈，劉這才起身並對她蔑視而笑，鄭姓友人大喊「好了啦，好了啦，出來」，她嚇壞了。

被害人翌日向屏東縣警恆春分局報案並驗傷，她的內衣內側檢出的男性Y染色體與劉的DNA-STR型別相符，士林地院認為劉親吻胸部、乳頭屬實。

劉坦承曾在小房間內親吻對方，但否認強制猥褻，辯稱「我沒有掀開她的內衣、親吻胸部及乳頭」，還說因與女方在旅途中互有曖昧情愫，兩情相悅、自然發生親密行為。律師也辯護說女方與劉在旅程中「行止曖昧」，旁人一望即知，是合意發生親密行為。

不過一名女性友人證稱，當她聽到被害人被關在小房間和劉獨處時非常緊張，因此衝到現場並打開拉門，開門後只見劉壓在被害人身上摸，手放在胸部的位置，且2人身體重疊。被害人一離開客廳便大哭，並很生氣地咒罵。

士院發現，被害人回台北後出現「自認骯髒」等自咎情緒，曾撥打113專線求助，也被診斷患有適應障礙症，並接受心理諮商。此外，李姓證人也說，曾以LINE詢問劉「怎麼突然親起來？她去找你，你就抱她？」劉回訊稱「對啊、不然咧」，可證明劉未徵得被害人同意便開始擁抱。而被害人也曾傳「這兩天一直嘗試撩我」、「我臉超臭」、「約我的朋友說我很兇，沒必要這樣」，士院認為被害人對劉充滿厭煩情緒，不可能兩情相悅，判劉1年6月徒刑。