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影／西屯小姐姐脫衣陪酒給「福粒」 警抓人藏衣服堆落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女子在西屯區一間KTV，找來越南、台灣籍小姐脫衣陪酒，只要與酒客玩遊戲失敗，就會裸露胸部，釋放「福粒」，轄區警方獲報後，近日收網抓人，有小姐還鴕鳥心態，藏在衣服堆裡，想躲避警方查緝，全案帶回劉姓負責人等9人，依妨害風化等罪送辦。

第六警分局何安所接獲檢舉，劉姓女子（44歲）在西屯區寧夏路一間KTV經營脫衣陪酒，找來越南、台灣的妙齡女子擔任女服務生，以每兩位小姐收費5800元，每增加一人多1000元價格，向酒客收費。

該店為以「擲骰子比大小」方式，讓陪酒小姐與酒客互動，小姐點數如比顧客大，則會獲得小費，反之，小姐便會露出胸部、下體，現場每隔一段時間就會在大螢幕不斷撥放著各式提示詞語，要求陪酒小姐「主動一點」來獲得更多小費，遇上臨檢時，也會出現「警察臨檢」等字樣，通知小姐趕快轉移至其他地方躲藏。

警方在上月底查緝時，但因店內安保措施嚴密，設有玻璃鋼化門來防範臨檢，所以員警便喬裝顧客以取信店家，待進入後即控制門禁，讓其餘專案人員順利執行臨檢。

當員警入內時，有小姐趁亂躲進更衣室的床底下，並以衣服、棉被將自己「掩埋」，希望藉由裝成「衣服堆」來躲避查緝，沒想到自己反被壓得快窒息，挪動身體時不慎露出大腿遭人發現，當場被員警喝斥。

全案將劉女等9人，依妨害風化、入出國移民法、就業服務法等罪，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局長周俊銘呼籲，經營娛樂場所必須嚴格遵守相關法令，將持續加強巡查力度，防範類似情形再度發生，共同維護良好社會風氣與公共安全。

台中市劉姓女子在西屯區KTV經營脫衣陪酒，找來越南、台灣籍小姐替酒客助興。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子在西屯區KTV經營脫衣陪酒，找來越南、台灣籍小姐替酒客助興。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子在西屯區KTV經營脫衣陪酒，找來越南、台灣籍小姐替酒客助興。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子在西屯區KTV經營脫衣陪酒，找來越南、台灣籍小姐替酒客助興。記者陳宏睿／翻攝
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台中市劉姓女子在西屯區KTV經營脫衣陪酒，找來越南、台灣籍小姐替酒客助興。記者陳宏睿／翻攝
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