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女生喝醉遭撿屍性侵！全裸跳樓逃生 消防出動雲梯救援

香港01／ 撰文：布萊恩

示意圖。報系資料照
示意圖。報系資料照
女士們喝酒要小心！台灣1名女酒店公關，陪客時不勝酒力醉倒，沒想到被顧客帶回家性侵。女公關醒來發現自己在3樓房內全裸，顧客則躺在身邊，嚇得趕緊逃離，但因為重門深鎖，她情急下想跳出2樓陽台逃生，最終在消防員援助下成功脫困。顧客事後被捕受審，遭台南地院依「乘機性交罪」判囚4年。全案可上訴。

酒店女公關醉酒被顧客帶回家性侵

綜合台灣媒體報道，事發2024年1月，於台南某酒店任職女公關的「小美（化名）」坐枱時，被顧客史男帶出場，一行人前往KTV續攤，其間小美飲酒醉倒，史男竟色心大起，召的士把小美帶回住家，並在3樓房間性侵小美得逞。

想跳樓逃生　消防出動雲梯車解困

小美醒來後，發現自己在床上一絲不掛，史男躺在身邊，嚇得趕緊逃離，但因為1樓鐵捲門鎖上，加上手機遺留在KTV無法求救，情急下想從2樓陽台跳出逃生。

危急之際，警員及酒店管理人員到場發現準備跳陽台的小美，即時勸阻。原來酒店管理人員發現聯繫不上小美，透過智能手錶定位功能確認小美位置，報警處理，才能趕上。警員見狀聯絡消防員，消防員出動雲梯車救援，小美終成功脫困。

顧客被捕狡辯　CCTV證謊話

史男事後被捕，辯稱當天與小美到KTV續攤，離開時小美主動跟他回家，然後「自然而然」發生性關係，強調過程中小美相當清醒。小美則指出，進入KTV後他們喝了多種混酒，她快醉倒前曾向酒店管理人員傳信息求助，寫下「你不來」、「我們會死」等，接着便失去意識，等再次清醒已經遭到性侵。

賤男性侵罪成囚4年

台南地院審理案件，從閉路電視畫面看到小美當時無法正常行走，需要旁人攙扶，甚至數度癱倒、跪坐，最終在史男攙扶下，才上了的士，明顯意識不清。法官不信納史男說法，認定史男利用小美酒醉意識模糊，性侵得逞，最終依「乘機性交罪」判史男4年有期徒刑。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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