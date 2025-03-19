客人趴她腿間伸舌侵犯…丈夫與子女驚愕攔阻 他還撒鈔嗆「我有錢」

從事空調的陳明旭到一名女子家飲酒，卻趁她喝醉而舔舐她下體，犯案過程被女子的丈夫、子女目擊，警方到場他還撒錢嗆「我有錢」。台灣高等法院依乘機性交罪判陳3年10月徒刑，案件上訴最高法院中。示意圖／Ingimage

一名女子參加尾牙，結束後大夥兒到她家續攤，散場時，從事空調工作的陳姓廠商趁女方泥醉，竟舔舐她下體；被害人呼喊丈夫的名字，丈夫和一雙兒女查看，見陳把頭埋在她大腿間「一直動」。陳遭架開，家人報警，他大喝「我有錢」、把鈔票一張一張拋丟。台灣高等法院依乘機性交罪判陳3年10月徒刑，案件上訴中。

陳男已婚，和妻小同住，因生意往來而結識被害人。2023年1月12日，一群人到女子家「續攤」，女子因不勝酒力而在沙發上熟睡，陳趁翌日凌晨無人之際，用舌頭舔舐她外陰部。

女子的丈夫表示，賓客陸續離開後，他便上樓和女兒談話，突然間聽到妻子叫他，他到客廳查看，結果看到陳趴在妻子的大腿上，妻子則是不斷呼叫他的名字。丈夫說，報警後，陳嗆自己有錢，把鈔票一張張丟出來，精神狀態很穩定。

被害人的女兒則說，媽媽的牛仔長裙、內褲被脫掉，陳的頭就在媽媽的大腿根部處移動，她趕緊過去拉開陳，但力有未逮。兒子說，很明確看到陳用舌頭在侵犯媽媽，且「嘴巴整個貼合、沒有任何距離」，還聽到吸吮的聲音，他氣得上前拉開陳。

陳男坦承有喝酒，但否認性侵，辯稱喝酒後完全不記得對女方做過什麼事。被害人事後就醫驗傷，在外陰部、內褲都檢出陳的染色體，高院認定陳以唇部與被害人陰部接合、移動，唾液沾染被害人外陰部，已是性交既遂。

因檢察官以刑法乘機猥褻罪起訴，新北地方法院告知應該是乘機性交罪，屬強制辯護案件，但一審在陳未選任律師、法院也沒指定公設辯護人的情況下審理，高院認定訴訟程序違法而撤銷原判決。

二審時，陳委任林月雪等律師辯護。律師主張被害人在偵查時的陳述，都是「聽家人轉述」，高院認為被害人仍有自身意識，且審理時有讓陳和律師有對質詰問的機會，律師的主張不可信。

高院認為陳男漠視他人性自主決定權，也破壞人際往來信任，犯案時、地竟在被害人住處，全部的親人都目睹她遭侵犯，嚴重危害被害人身心，事後還試圖用金錢解決，更說「未達成和解是女方不願意談」，痛批他毫無悔意、觀念偏差，判3年10月刑儆懲。