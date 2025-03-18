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女子醉倒路邊長椅...軍人伸手亂摸還「公主抱」帶走 最終下場曝光！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

軍人紀亮維3年前在台北市信義區見一名女子酒醉，竟伸鹹豬手，還「公主抱」將對方抱離現場，想帶她到松壽路20巷口搭車。女子驚醒想掙脫，卻被紀緊緊抓住手腕，直到她呼救才鬆手，最高法院依乘機性交罪判10月徒刑，又依強制罪判5月得易科罰金之刑定讞。

被害女子2022年5月7日凌晨3點多因泥醉，與朋友坐在長椅上休息，卻遭非禮，她在案發隔1天下班後向市警信義分局報案。法院審理時，女子表示當天她穿著及膝的裙子，喝了1杯啤酒和2小杯威士忌後，和朋友在長椅上休息，睡到一半感覺紀也側坐在長椅上，讓她的後背靠在他身上，接著對她上下其手，雖然感覺被摸，但還沒清醒到可以反抗。她說，後來被抱起、往微風南山的方向跑，她開始掙脫，且確定抱她的是「不認識的人」。

紀雖坦承有接近女子並抱起的動作，但否認乘機猥褻、剝奪他人行動自由未遂犯行。他否認摸胸、摸下體，並稱將女子抱離長椅是想要將她送上計程車，讓她們安全回家，之所以強行抓住女子手臂，是因為她要「亂跑」。紀說，如果真要犯罪，不會選在人潮多的地方，並說女方有拿手機拍他，他也沒阻擋，他還跟旁邊的人有說有笑。

法院認為紀亮維為逞私慾，利用被害人泥醉不能抗拒之際猥褻，法治觀念淡薄，雖然他想和解，但被害人無意願，一審依乘機性交罪判紀10月徒刑，又依剝奪他人行動自由未遂罪判5月得易科罰金之刑。

案經上訴，二審認為紀犯的是乘機猥褻罪和強制罪，將一審認定的「剝奪他人行動自由未遂」部分撤銷，改判5月得易科罰金之刑，乘機猥褻罪部分上訴駁回。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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朋友 猥褻

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