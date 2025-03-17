國小師不滿女友提分手 竟傳2人私密影片稱「不要逼我」

台南市一名在國小任教已10多年的男老師，去年因不滿女友提出分手，竟以散布私密性愛影片威脅「我無意如此，但不要逼我走極端的路」；女子報警提告，台南地院認定他態度良好，已與被害人達成和解獲得原諒，依恐嚇罪判刑5月、宣告緩刑2年。可上訴。

判決書指出，台南市一名國小男老師去年1月間，帶前女友到高雄市一間汽車旅館，經女方同意拍下私密性愛影片，3個月後，女子提出分手；男老師不滿，同年4月底凌晨，竟將影片傳給女子，揚言「鄰居、學校、親戚，不夠可以再加、你選擇的」。

男老師接連傳送「如果妳還是好好的一條路不走，偏偏要走不歸路，那我就真的不會手軟了」、「倒是你不擔心，我有點驚訝！那就讓它流傳下去？彩印出來當傳單就很精彩了，尤其鄰居跟同事」、「牌不在你手上，不要太得意」。

隔天上午，他再用LINE傳訊「我無意如此，但不要逼我走極端的路」，女子心生恐懼報警；檢警偵訊，男老師承認客觀犯行，至法院審理時，也不再爭執他沒有主觀犯意，積極與女子調解、和解成立，對方也表達願意原諒。

法院認定，男老師僅因不滿女子提出分手，竟以散布性愛影片威脅女子，致女子畏懼其名譽受損，為人師表竟為此行為，實屬不該，應予較為嚴厲之刑；考量他犯後態度尚屬良好，素行良好，沒有刑事犯罪紀錄，也已取得女子宥恕。