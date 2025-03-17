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這是強制性交！女生遭法研所學長指侵 掙扎離開提告 他下場慘了

香港01／ 撰文：田中貴

修讀法律理應具有守法觀念，知法犯法罪加一等。嘉義在大學法研所就讀的1名研究生，透過交友程式認識剛滿18歲的同校學妹，於是邀請對方前來住所讀書，其間對學妹猥褻和2次指侵，甚至想有進一步行動。

1名研究生對學妹猥褻和2次指侵。示意圖／AI生成
1名研究生對學妹猥褻和2次指侵。示意圖／AI生成

受害人不斷掙扎拒絕，甚至指出「這是強制性交」、「你是學法律的，你應該知道」。研究生事後挨告，一審遭判囚4年6個月，被告提出上訴，聲稱是遭患病的女方誣告，但經二審後遭法官駁回，維持原判。

學長2次指侵圖進一步行動 學妹︰這是強制性交

李姓男被告在嘉義1間大學法研所就讀，2019年10月27日使用交友程式，認識1名剛滿18歲的同校學妹，2人相約到李男租住的單位讀書，但他當時趁機猥褻和指侵女方，受害人出手撥開，直言「不要」、「正經一點」。

李男沒有理會女方表明反對，繼續施以猥褻行為，受害人藉故前往洗手間，李男一度停手。但受害人回到座位後，李男再次指侵對方，甚至將她拖到床邊，想作出進一步行動，受害人不斷拒絕，甚至指出「這是強制性交」、「你是學法律的，你應該知道」，但李男沒有停手。

受害人最終強行推開李男，繼而向其他男性友人求救，由男友人帶走，事後報案提告。

被告稱雙方關係曖昧 遭判囚4年6個月

李男接受調查期間一直否認犯案，聲稱雙方關係曖昧，自己未有違反對方意願，其辯護人主張案發時他們共處一室，女方離開時沒有表現慌張驚恐。

案件在嘉義地方法院進行一審，法官沒有接納李男口供，判處「強制性交」罪名成立，入獄4年6個月。

被告上訴稱女方患病誣告 法官維持原判

李男不服，於是提出上訴。台南高分院合議庭進行二審，被告稱女方在過程中配合其要求，女方在讀大學前因父親家暴而被診斷罹患憂鬱症、邊緣型人格障礙，以及創傷後壓力症候群，因而向他作出不實指控，被告更提供自行聘請進行的測謊報告，強調自己沒有性侵。

但法官認為證據確鑿，被告為了滿足一己私慾，無視原告言語和行動，平犯強制猥褻和性交行為，原審量刑恰當，於是駁回被告上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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