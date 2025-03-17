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互傳鹹濕訊息發淫照！前女友︰很想衝撞我嗎？新婚孕妻崩潰怒告

香港01／ 撰文：田中貴

「愛人結婚了，新娘不是我」，絕對不是色誘出軌理由。台南1名女子明知前男友奉子成婚，仍選擇在男方新婚當月互傳不雅訊息和私密照片，女方更傳送身穿薄紗性感照片，並裸露下體的照片，傳送「想要了嗎？」、「很想直接後面衝撞我嗎？」等訊息。妻子直到臨盆在即才崩潰發現，最終離婚收場，因而告上法院一審敗訴，但案件經過二審後，結果出現大逆轉，改判前女友和出軌男敗訴，需要賠償30萬新台幣，全案定讞。

丁女傳送薄紗性感照片，傳送「想要了嗎？」、「很想直接後面衝撞我嗎？」等訊息。示意圖／AI生成
丁女傳送薄紗性感照片，傳送「想要了嗎？」、「很想直接後面衝撞我嗎？」等訊息。示意圖／AI生成

驚揭鹹濕訊息 離婚收場

吳姓男子和文姓女子2022年4月1日結婚，當時文女懷有身孕，豈料文女同年6月翻閱丈夫手機，驚揭丈夫和丁姓前女友在LINE互傳不雅訊息和私密照片，當時文女立即翻拍對話，產下1子後精神仍然受困，2023年3月21日至28日因適應障礙症而前往精神科求醫，同年12月19日離婚和吳男離婚，同時怒告2人索償100萬新台幣精神撫慰金。

文女向法庭提供2人不雅對話，2人2022年4月25日討論私密位置除毛，丁女傳送「那你來幫我刮」、「怕你暈船」、「打炮」、「想直接後面衝撞我嗎？」等訊息，甚至傳送身穿薄紗裸露下體的照片，詢問「想要了嗎？」等問題，吳男竟然回應「想」。

前夫︰互相分享A片內容那種感覺而已

文女在庭上表示，當時即將產嬰，發現2人互傳訊息，於是質問吳男，但男被告只是說「互相分享A片（成人影片）內容那種感覺而已」、「不是什麼事情」，直到後來實際見到對話內容，一氣之下全部截圖。

丁女辯稱當時將電腦借給別人使用，雖然證據上的確是其LINE帳戶，但她懷疑被不明人士盜用，強調沒有和吳男說過不雅言語。

一審判前妻敗訴 二審終極裁決賠30萬新台幣

但法官認為原告舉證不足，判處文女敗訴，文女不服決定上訴，案件在台南高分院審理，法官卻認為丁女未能證明電腦遭到盜用一事，所以不採納其口供，丁女明知吳男已婚，卻有男女朋友之間親密、互相挑逗、性邀約的對話，甚至互傳裸露下體的照片，超出正常男女交往分寸，破壞原告家庭生活，令到原告精神受到影響，「終極裁決」判處2人賠償30萬新台幣精神慰撫金。

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文章授權轉載自《香港01》

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