噁男性侵同居女友2女兒…墮胎後持續逞慾 判12年6月

新北市三峽一名男子，涉嫌性侵同居女友的一對女兒，甚至在大女兒懷孕墮胎後繼續性侵。新北地方法院依1個成年人故意對少年犯強制性交罪，及2個強制性交罪，合併判處男子12年6月徒刑。可上訴。

判決指出，男子自2020年起與女友及其2個女兒同居，他先在2020至2021年間，對尚在讀高中未成年的小女兒伸出狼爪，後來又在2022、2023年間2度性侵大女兒。男子曾以不配合就傷害母親逼迫大女兒就範，大女兒卻不敢向母吐實，怕母親反過來責備是她勾引自己男友。

小女兒供稱，自己平時與姊姊同房間，曾因男子性侵姊姊，造成木床床板搖動或撞到牆壁的聲音讓她驚醒。大女兒也供稱，她曾目擊男子性侵妹妹，卻因害怕遭母親責怪不敢阻止；甚至自己被男子性侵後懷孕，母親陪她接受墮胎手術時，都不敢告訴母親此事，只能騙說可能是前男友的。

大女兒同事證稱，當初是在公司性侵害課程中，親耳聽聞大女兒自述遭母親同居人性侵，才鼓勵她報警；社工也證稱，2姊妹對性侵過程出現緊張、迴避的態度，講到細節時更眼眶泛紅，有明顯創傷、擔心、恐懼反應。合議庭認為，2姊妹提告時均已成年且已搬離家中，無須冒誣告、偽證等風險誣陷男子，認定男子有罪。