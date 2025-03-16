快訊

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

F1／首站冠軍車手諾里斯傳明早入境台灣 林帛亨：能不能堵到靠燒香了

聽新聞
0:00 / 0:00

噁男性侵同居女友2女兒…墮胎後持續逞慾 判12年6月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽一名男子，涉嫌性侵同居女友的一對女兒，甚至在大女兒懷孕墮胎後繼續性侵。新北地方法院依1個成年人故意對少年犯強制性交罪，及2個強制性交罪，合併判處男子12年6月徒刑。可上訴。

判決指出，男子自2020年起與女友及其2個女兒同居，他先在2020至2021年間，對尚在讀高中未成年小女兒伸出狼爪，後來又在2022、2023年間2度性侵大女兒。男子曾以不配合就傷害母親逼迫大女兒就範，大女兒卻不敢向母吐實，怕母親反過來責備是她勾引自己男友。

小女兒供稱，自己平時與姊姊同房間，曾因男子性侵姊姊，造成木床床板搖動或撞到牆壁的聲音讓她驚醒。大女兒也供稱，她曾目擊男子性侵妹妹，卻因害怕遭母親責怪不敢阻止；甚至自己被男子性侵後懷孕，母親陪她接受墮胎手術時，都不敢告訴母親此事，只能騙說可能是前男友的。

大女兒同事證稱，當初是在公司性侵害課程中，親耳聽聞大女兒自述遭母親同居人性侵，才鼓勵她報警；社工也證稱，2姊妹對性侵過程出現緊張、迴避的態度，講到細節時更眼眶泛紅，有明顯創傷、擔心、恐懼反應。合議庭認為，2姊妹提告時均已成年且已搬離家中，無須冒誣告、偽證等風險誣陷男子，認定男子有罪。

新北市三峽一名男子，涉嫌性侵同居女友一對女兒，遭新北地院重判12年6月徒刑。示意圖／聯合報系資料照片
新北市三峽一名男子，涉嫌性侵同居女友一對女兒，遭新北地院重判12年6月徒刑。示意圖／聯合報系資料照片

墮胎 小女兒 性侵 懷孕 未成年 母親

延伸閱讀

涉性侵酒醉少女判緩刑…嘉義男赴陸跨年迄今未歸 地院撤緩刑

強塞藥丸入口！女導遊昏睡被脫褲險性侵 變態司機遭判

男謊稱可治異位性皮膚炎 騙女網友吸大麻電子煙性侵判4年半

女大生不惜毀譽控男同學性侵 結果曝光

相關新聞

噁男性侵同居女友2女兒…墮胎後持續逞慾 判12年6月

新北市三峽一名男子，涉嫌性侵同居女友的一對女兒，甚至在大女兒懷孕墮胎後繼續性侵。新北地方法院依1個成年人故意對少年犯強制...

物流業已婚主管和女下屬多次大戰 元配崩潰提告小三要賠

一名兩岸大型物流公司的董姓已婚男主管，外遇游姓女下屬，兩人在公司大樓停車場、廁所激戰20多次，還經常互傳主管還傳訊說親密...

男謊稱可治異位性皮膚炎 騙女網友吸大麻電子煙性侵判4年半

新北市蔡姓男子2年前以有藥物可治療異位性皮膚炎為由，邀約女網友至摩鐵，竟是拿大麻電子煙給她吸，見其昏沉沉，意識不集中趁機...

女學員道路駕駛遭摸腿捏胸揩油…悄悄錄影提告 色教練重判1年

新北市1名駕訓班教練利用單獨帶女學員外出道路駕駛訓練，多次趁機摸腿捏胸，女學員不甘心受辱報警提告，新北地院日前依強制猥褻...

跨年夜帶小女友偷嘗禁果被家長抓包 追問後才知並非第一次

新北市洪姓男子3年前帶13歲小女友回家共度跨年夜，2人偷嘗禁果，事後遭家長抓包，經追問才知2人第一次性行為，早在1個月前...

樹林「越式洗頭」性交易躲進住宅區 新北議員要求對症下藥

新北市公共安全稽查小組今表示樹林住宅區越式洗頭暗藏春色，祭出鐵腕執行斷水斷電處分，宣示執法不停歇決心。不過去年12月同在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。