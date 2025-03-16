涉性侵酒醉少女判緩刑…嘉義男赴陸跨年迄今未歸 地院撤緩刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

侯姓男子被控夥同2名友人涉嫌性侵少女，二審判決1年8月、緩刑3年、交付保護管束，但侯男去年12月出國到香港跨年至今失聯，通報海峽交流基金會協尋，嘉義地方法院裁定撤銷緩刑。

2020年1月間侯男與5名友人偕同1名少女在苗栗縣某KTV喝酒唱歌，少女不勝酒力、嘔吐，侯男等6人載少女到飯店開2間房間休息，原男女各睡1間房，期間卻發生侯男等3人涉嫌輪流對少女性侵得逞，少女事後透過學校報案，檢方對侯男等人起訴妨害性自主罪。

苗栗地院判決侯男1年8月、緩刑3年、受理執行地檢署施以3場次法治教育、緩刑期間付保護管束。上訴台中高分院二審仍維持原判確定。嘉義地檢署代為執行。

執行保護管束期間自2022年11月25日至2025年11月24日，去年11月15日侯男向嘉義地檢署觀護人報到，觀護人告知下次報到時間為同年12月17日，但侯男在11月26日致電觀護人，稱原計畫到香港跨年，因行程變更，希望改期報到，觀護人同意改於12月24日報到，但侯男沒有如期報到。

觀護人聯繫嘉義縣警察局婦幼隊，發現侯男於12月3日出境即未再歸國而失聯，觀護人發函限期侯男今年1月14日報到，致電侯男姑姑，她表示都沒有侯男音訊，並已通報海協會協尋。嘉檢向地方法院聲請撤銷緩刑。

地院表示，侯男沒有依約執行保護管束相關規範，又沒有得到檢察官核准的情況下擅自出境逾2個月，也沒有與地檢署聯繫，侯男已無意履行緩刑條件，違反保護管束情節重大，緩刑已難收預期之效果，確有執行刑罰必要。

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侯姓男子妨害性自主罪獲判緩刑，他卻跑到大陸跨年未歸，嘉義地方法院撤銷其緩刑。圖／本報資料照片
侯姓男子妨害性自主罪獲判緩刑，他卻跑到大陸跨年未歸，嘉義地方法院撤銷其緩刑。圖／本報資料照片

嘉義 失聯 性侵 跨年

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