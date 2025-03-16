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物流業已婚主管和女下屬多次大戰 元配崩潰提告小三要賠

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名兩岸大型物流公司的董姓已婚男主管，外遇游姓女下屬，兩人在公司大樓停車場、廁所激戰20多次，還經常互傳主管還傳訊說親密、具強烈性暗示的話語，女方還會傳露下體的自慰畫面給男方。董男鄒姓元配發現後憤而提告，台北地方法院認定游女侵害鄒女配偶權判賠30萬元。可上訴。

元配鄒女主張，2023年11月自己發現先生與游女透過電子郵件、微信，互傳有鹹濕對話及畫面，先生最後坦承婚外情並寫下悔過書，讓她大受打擊，需到身心科就診。

為佐證所言為真，鄒女也秀出兩人微信露骨對話，包括女方說「你很煩，妹妹又緊緊的啦」、好想你現在就放進來喔」、「我知道你的手法很好，很熟練的…」、「我慶幸你是很有經驗的，我喜歡會做愛的男人」、「怎麼跟你在一起後，妹妹變得好敏感」。董男則回「我也想趕快能放進去…」、「我喜歡看著妳高潮的樣子…咬我的快感」。

游女雖辯稱，自己於2023年職務調動進入董男部門，董男於是開始主動追求她，她因擔心工作被刁難、薪資獎金受影響，為應付董男騷擾才傳送上述對話內容和影片、照片，目前已對公司提出性騷申訴，並否認與董男發生性關係。

法官認為，董、游2人往來的郵件、對話和傳送的照片、影片，已經逾越正常普通朋友互動，若女方因遭性騷擾勉強配合，相關畫面不可能呈現如此自然的互動，認定游女已侵害配偶權，審酌她目前待業中及依相關財力，判決她賠償30萬元。

大型物流公司董姓已婚男主管，外遇游姓女下屬，台北地院認定游女侵害元配配偶權判賠30萬元。圖／AI生成
大型物流公司董姓已婚男主管，外遇游姓女下屬，台北地院認定游女侵害元配配偶權判賠30萬元。圖／AI生成

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