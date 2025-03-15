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男謊稱可治異位性皮膚炎 騙女網友吸大麻電子煙性侵判4年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蔡姓男子2年前以有藥物可治療異位性皮膚炎為由，邀約女網友至摩鐵，竟是拿大麻電子煙給她吸，見其昏沉沉，意識不集中趁機性侵得逞，新北地院日前依乘機性交罪判刑4年6月，可上訴。

判決指出，蔡姓男子在2023年2月初，透過網路交友軟體結識1名20多歲女網友，得知其頗受異位性皮膚炎所苦，自稱是賣醫療設備的老闆，有認識醫生，有藥物治療需要8小時，要一個比較隱密空間，可以試試看，就算沒用也不會有其他副作用，女網友信以為真，與蔡男相約前往新北市1間汽車旅館碰面。

蔡男拿出一個筆狀很像電子煙的物品，說是異位性皮膚炎的藥，要他試試還說要用吸的，蔡並先吸一兩口示範，女網友就口吸入3次後，感覺整個人昏沉沉的，蔡並打開偏重低音的音樂讓她聽，女網友當時感覺音樂音量蠻大聲的，隨著音樂重音節奏，心臟便跟著跳動，隨箸心臟跳動，每跳一下，身體就往下沉，然後渾身覺得冷且全身發抖，之後就沒任何記憶印象。

女網友過一陣子恢復意識便感覺有東西從下體流出來，濕濕黏黏的，驚覺大事不妙，不顧一切立即衝出房間向旅館服務生求助並到警局報案，依員警指示先到醫院驗傷，檢驗出「處女膜有新裂傷」，但未檢出男性Y染色體DNA。

蔡男到案坦承拿大麻煙給女網友吸，辯稱全程都在聊天，沒有性侵，聽到她來說要走了，還說要幫她叫車。

法官認為，受害女網友有明確表示清醒後，已察覺異樣並請求美麗海旅館櫃檯服務人員報警，足認並非遭他人暗示，方察覺有異，而蔡男辯稱雙方僅係在美麗海旅館聊天，供詞不足採信，日前依乘機性交罪判刑4年6月，仍可上訴。

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