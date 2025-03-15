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女學員道路駕駛遭摸腿捏胸揩油…悄悄錄影提告 色教練重判1年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名駕訓班教練利用單獨帶女學員外出道路駕駛訓練，多次趁機摸腿捏胸，女學員不甘心受辱報警提告，新北地院日前依強制猥褻罪判刑1年，可上訴。

判決指出，新北市1名駕訓班教練於2023年11月間，利用連續4天帶年輕女學員外出進行道路駕駛訓練課程，僅2人同處一車內，假藉出手指導教學，前後4次趁機摸腿捏胸。

女學員害怕同場學習及考照，抗拒反應太過激烈，恐影響考試成績，且不想要把事情鬧大，前3次僅用手將教練的手撥開，又不甘心受辱，第4次道路駕駛訓練時，悄悄利用手表型密錄器錄下教練惡行後報警提告。

駕訓班教練到案後，堅持否認有強制猥褻犯行，辯稱，應僅構成性騷擾，法官認為難有誠心悔意，日前強制猥褻罪判刑1年，仍可上訴。

圖／新北地方法院
圖／新北地方法院

教練 猥褻

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