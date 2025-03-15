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跨年夜帶小女友偷嘗禁果被家長抓包 追問後才知並非第一次

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市洪姓男子3年前帶13歲小女友回家共度跨年夜，2人偷嘗禁果，事後遭家長抓包，經追問才知2人第一次性行為，早在1個月前就已發生，新北地院考量洪男坦承犯行並達成和解，日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑1年8月，緩刑4年，可上訴。

判決指出，2022年12月才滿18歲的洪姓男子透過交友軟體認識結識年僅13歲小女友，迅速交往為男女朋友，同年12月31日晚上，邀請小女友至其住處共度跨年夜，2人偷嘗禁果。少女因整夜未歸，返家遭家長抓包。

少女不僅被逼問出上情，還自爆2人是第2次發生性行為，早在2022年12月初剛認識開始交往時，就已發生過1次，家長氣急敗壞報警提告。

法官考量洪男勇於坦承犯行、接受審判並深表悔悟，且已與少女家屬達成和解，日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並於判決1年內，完成10小時法治教育課程，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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女友 未成年

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