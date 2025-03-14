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樹林「越式洗頭」性交易躲進住宅區 新北議員要求對症下藥

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市公共安全稽查小組今表示樹林住宅區越式洗頭暗藏春色，祭出鐵腕執行斷水斷電處分，宣示執法不停歇決心。不過去年12月同在樹林該地段附近也查獲越式按摩有20位年輕女子從事色情服務，性交易暗藏住宅引發公安危機，議員廖宜琨認為現行制度無法嚇阻行為人，要求市府整頓制度對症下藥。

新北市城鄉局表示，樹林區業者涉利用越式洗頭名義提供性交易，以合法掩護非法，違反都市計畫法規定，市府依都市計畫法處以罰鍰，該場所執行斷水及斷電處分，以展現市府貫徹公權力、打擊違法業者的決心與魄力。

表示這是從2017年至2025年就違反都市計畫法進行的第28處違規案件強制斷水電，其中包含24處違規視聽歌唱業及4處妨礙風化案件。被斷水斷電的違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事，因此透過加強執法，讓市民安居樂業。

新北市議員廖宜琨表示，非法色情行業掛羊頭賣狗肉藏入住宅區，在新北市境內進行巷戰，導致治安、公衛及公安等危險升溫，市府表示施以鐵腕整頓，卻仍屢屢查獲，應檢討採行政手段是否真能有助恢復社會秩序目的，呼籲新北市府源頭管理才是正辦。

廖宜琨認為，行政裁處僅針對違法行為事後懲戒，到底處罰對象應該是誰、誰才是真正侵害社會法益的行為人應該查清。例目前行政裁罰若找不到行為人就拿土地及建物所有人開刀，恐難達到抑制真正行為人目的，違法者透過租賃關係進行違法行為，東窗事發後神隱、換點繼續營業，行政罰南嚇阻犯罪持續發生。呼籲新北市府對違法行為全面檢討，找出有效解決方式對症下藥。

新北市府則說，土地及建物使用均須遵守都市計畫法新北市施行細則的相關規定，住宅區禁止從事所有色情服務等行業，凡經查獲一律依法裁處，情節重大者會立即採取必要強制作為，業者勿抱持僥倖心態、以身試法。

新北市公共安全稽查小組今表示樹林住宅區越式洗頭暗藏春色，祭出鐵腕執行斷水斷電處分。圖／新北市城鄉局提供
新北市公共安全稽查小組今表示樹林住宅區越式洗頭暗藏春色，祭出鐵腕執行斷水斷電處分。圖／新北市城鄉局提供
新北市公共安全稽查小組今表示樹林住宅區越式洗頭暗藏春色，祭出鐵腕執行斷水斷電處分。圖／新北市城鄉局提供
新北市公共安全稽查小組今表示樹林住宅區越式洗頭暗藏春色，祭出鐵腕執行斷水斷電處分。圖／新北市城鄉局提供

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