竹科工地主管性騷女清潔工...趁機勾肩搭背 判拘役30日

圖為性騷擾示意圖，聯合報系資料照片

擔任某半導體科技大廠F20廠的許姓工地主管，從112年9月間到去年3月間，半年來多次在工地內，趁甲女不及抗拒之際，對甲女勾肩搭背，以此方式性騷擾甲女得逞，甲女不堪受辱、憤而報警，許姓主管遭新竹地方法院依性騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金，全案仍可上訴。

法官調查，許男是工程行派駐在半導體科技大廠F20廠的工地主管，而甲女在工地擔任清潔工作，許男從自民國112年9月間起至113年3月間，多次基於性騷擾接續犯意，在工地內，趁甲女不及抗拒之際，徒手對甲女勾肩搭背，以此方式性騷擾甲女得逞。

甲女不甘受受辱、憤而報警，遭檢察官提起依性騷擾罪嫌公訴，檢察官也傳喚證人，該證人有目睹許男對甲女為上開行為的事實。甲女還指訴許男曾觸摸胸部，此部分經許男否認，同時證人並未親眼目睹，因無其他證據足以佐證，難以認定被告有此犯行。