高雄人小心！岡山出現露鳥俠 在地人曝常騎「紅色腳踏車」出沒

高雄市岡山區昨出現騎腳踏車露鳥俠當街隨機對路過人車「打手槍」，有民眾等紅燈目睹嚇得被迫闖紅燈逃離，就怕被露鳥俠「射到」，不少居民也稱露鳥俠習慣騎紅色淑女車出沒，行跡遍布岡山市區，不過警方到場露鳥俠已經逃離，呼籲民眾若再目擊應立即報警。

網友「junhuaaaaaaaaa」在社群上Po文指出，昨天晚間6時許在岡山區成功路與新樂街口停等紅燈時，突然遭到後方一名騎腳踏車的男子性騷擾，不僅將整副陽具掏出來手淫，甚至直接看著網友的機車後座，就連回頭瞪該名男子，該男竟然不為所動，甚至「不說話直接給我加手快速」，嚇得該網友闖紅燈逃離。

網友稱「他邊尻邊朝著我這騎來，重點還看著我過來，我怕爆」原本停等紅燈，突然聽到後方不斷發出喘氣聲，從後照鏡一看才發現「他掏槍對我尻，我都騎走了還邊尻邊跟過來」，更稱當下「怕被他射到」。

附近居民指出，該名怪男疑似就是在地知名露鳥俠，時常會騎紅色淑女車出沒，不僅會出現在岡山中街，甚至壽天宮、和平公園一帶，騎在路上時更常無視交通規則及燈號，隨意在馬路上穿行。

岡山警分局表示，經查警方目前並未接獲民眾報案，不過有獲知岡山區成功路一帶疑似有男子騎乘腳踏車在路上顯露生殖器，警方今天上午已派員至成功路附近大樓查訪，但未發現該男行蹤，分局將加強轄區巡查，絕不容許脫序行為影響治安觀感，呼籲民眾如有發現此類露鳥情況，請直接撥打110報案。