女演員趁拍戲空擋摸男演員腰臀、朝脖吹氣 被告性騷擾判4月刑

駱姓女子在民國111年參與在新竹縣露營區內拍片，趁空檔時間，趁機徒手環抱住A男，且順手觸摸A男的背部、腰部及臀部等隱私部位，並朝A男的脖子吹氣。事畢A男不甘受辱報警，駱女遭依性騷擾罪處有期徒刑4月，可易科罰金。

A男證稱，當時在拍攝影片飾演情侶角色，拍攝中途休息時間，已經離開攝影機鏡頭，當時駱女一直拉著他不放，藉著酒意突然撲在他身上，用雙手從背部、腰部順著撫摸到臀部，還將臉部貼脖上吹氣，過程約3至5秒，因為動作太突然，所以無法防範。

駱女矢口否認性騷擾的犯行，辯稱案發當天完全沒有碰到A男，也沒對他脖子吹氣，沒有對A男性騷擾。

法官調查，A男於警詢、偵查、法院審理中歷次證述，前後尚屬一致，所證情節應非憑空捏造，而有相當之可信性。參與拍攝的吳男也證稱看到駱女拉著A男，從後面抱住他，A男掙脫後他就往前走了，當天駱女有喝酒，看起來有喝醉，與A男之證述相符。

A男於案發後，隨即於翌日發布限時動態稱「入行以來最後悔的一次（哭臉）」、「嗯........真的沒有這麼悶過莫名其妙的人事物」，還傳送訊息予友人稱「一直被吃豆腐有夠噁心不舒服」，法官認為上開證述內容相符，均足以補強A男證詞之可信性，堪認屬實。

法院後來傳喚導演，導演稱視線無時無刻都是在盯著全部的演員。休息時間都是把男女分開。不過，法官認為，該導演身兼攝影、指導動作，負責三組演員，其竟能一人全程看著所有人，顯然不合常理，難以採信證詞。

法官審酌，駱女為逞一己私慾，乘A男不及抗拒之際而為性騷擾行為，絲毫不尊重他人身體自主權，造成A男心理不安全感，所為實屬不該，衡以駱女於偵查中及審理中均否認犯行，且尚未與A男達成和解，依性騷擾罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。