台中神棍騙「修Ｘ」扭轉因果 硬上女信徒逼簽性愛同意書

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆稱其母過世成佛名號「無量金菩薩」，假借消災解厄趁女信徒罹癌、感情不順，要和他「修Ｘ（性交）」扭轉因果，事後還得簽「性愛同意書」，15年來性侵5名女子58次，檢方起訴建請法院從重量刑。

檢方查出，劉男（65歲）2009年起接手經營其過世母親創設的「西方如來寺」 ，對外宣稱媽媽已升天成佛，名號「無量金菩薩」，現欲降駕救世、普度萬民，可替佛堂信徒求財及消災解厄，劉本身是佛堂釋法師父兼桌頭，極力鼓吹信徒捐以供擴大經營。

檢方發現，劉要信徒尊稱他「老師」、將其視為「無上之主」，凡事要依他指示才能扭轉個人因果，若違反會惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

劉還自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想、因果命運，利用女信徒感情、健康或經濟不順時，用LINE私約到佛堂一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式。

有女信徒因乳癌上門求助，劉單獨諮商向她誆稱，無量金菩薩轉達妳會病重、兒子成同性戀，要和他性交、要生情愛因果才能改變，並命他寫一張「性愛同意書」記載與劉性交都是自願等，才要替她消災解厄。

還有人想挽回前男友，劉騙她「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要從「老師」身上學習和男人相處；另婚姻失和女子諮詢時，劉說她沒有恩愛範本，稱「我把你Ｘ下去是在幫妳。」一共對5名女子性侵多達58次，經被害人提告，檢方去年11月拘提將劉向法院聲押禁見獲准。

檢方訊時，劉坦承和女信徒性交，要求簽「性愛同意書」是為避免對方講出去，且怕騙上床的事情曝光才刪手機對話。女信徒也說，因菩薩說要孝順老師就送劉1輛黑色賓士，長期供養佛堂，好幾度被迫和劉性交。

檢方認為，劉以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，將自己塑造為「神」接受供養，犯罪長達15年，性交後還對羞辱女信徒說「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等語羞辱，視對方性自主如無物，依58個強制性交罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。