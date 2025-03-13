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5分鐘勃起領賞5萬…雙寶爸騙女直播主廁所性侵還拍片 判5年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

郭姓男子自稱是成人網站「SWAG」主持人，在西門町邀一名女直播主拍「大尺度」影片，誆騙5分鐘內讓他勃起可領賞5萬元，便帶女方到無障礙廁所逼口交、性交並錄影，事後還向女方索討金錢，最高法院依強制性交等罪判刑5年8月定讞。

郭有詐欺、竊盜等多項前科，有2名未成年子女，曾從事健身房、直播、貸款代辦送件業務。2022年3月2日凌晨0時許，郭於台北市某大飯店前搭訕女直播主，並佯稱自己是SWAG主持人，正在找女生拍攝大尺度影片，內容為通關遊戲，只要女子在5分鐘內可以讓他勃起，便可以獲得5萬元獎金，且過程中不會碰觸，之後也會為女方打馬賽克再上傳網站。

女直播主信以為真，隨同進入峨眉停車場1樓無障礙廁所內，郭先在一旁架設手機，再對女方稱「你不脫衣服我要怎麼有生理反應」、「你光用手摸我怎麼會有生理反應」、「都已經到這邊了，就趕快拍完」等語，強迫女方口交得逞，並拍下影片。

郭事後還以性交影片無法使用、配合公司對匯等理由，誆騙女直播主18萬3500元；郭再以要讓女方親自刪除影片為由邀約見面，再度性侵得逞，事後食髓知味，再以繳納罰金及犯罪所得、公司匯款需手續費為由，向女方索要款項，而對方不願再支付，郭竟惱羞成怒，傳送恐嚇訊息及影片截圖，使女方再度匯款3萬3000元給他。

郭坦承有搭訕、允諾給予女直播主報酬，但拍攝影片沒有跟任何公司簽約，認了虛構公司、合約向她索取金錢，但稱「傳訊息只是我情緒失控，想嚇嚇她」，郭聲稱要來的錢都拿去付生活費、車貸、養兒子、繳交易科罰金等。

一審認為強制性交證據不足，僅依恐嚇取財罪判8月徒刑、依詐欺取財罪判郭9月得易科罰金之刑。案件上訴，二審認定郭犯強制性交、恐嚇取財、詐欺取財等罪，合併應執行5年8月徒刑，另有6月得易科罰金之刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
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性侵 恐嚇 直播主

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