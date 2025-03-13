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影／高雄色情會館IG打廣告開啟特殊舒壓模式 警查獲2對男女性交易

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1家SPA會館涉嫌媒介色情交易，還找人拍影片打廣告，稱有「特殊舒壓模式」；警方網搜查緝，在包廂查獲2對男女性交易，全案依妨害風化罪嫌移送法辦，也將查辦拍攝影片者，涉違反兒童及少年性剝削防制條例。

高雄市警新興分局表示，員警執行網路巡邏勤務，發現高雄市前金區中華三路某SPA會館在網路IG打廣告，由1名女子接受尋訪客詢問消費模式，並帶3名辣妹到包廂供尋訪客「選妃」，警方便備妥相關事證，聲請搜索票查緝SPA會館經營色情交易。

3月11日晚間8時許，警方動員進SPA會館查緝，在包廂發現陳姓（29歲）、張姓（52歲）2女子分別與2名陳姓男子涉嫌性交易，大廳還有阮姓女子（42歲）待客中。

警方並逮捕涉嫌媒介性交易的櫃檯人員張姓男子（29歲）和陳姓男子（43歲），一同將女服務生和男客共7人帶回查辦。

據悉，男客與女服務生以2000元代價性交易，店方抽1000元，櫃檯張姓男子坦承貼IG的廣告影片，是店方找人代拍攝影片，影片中的3名辣妹並不是店裡的小姐。

警方依妨害風化罪嫌，移送張、陳2男子，將女服務生和男客依違反社會秩序維護法移送法辦，因業者於IG大打色情廣告營利行為，並將通知拍攝影片的男女，查辦違反兒童及少年性剝削防制條例。

警方在色情SPA會館，發現男女涉嫌性交易。記者林保光／翻攝
警方在色情SPA會館，發現男女涉嫌性交易。記者林保光／翻攝
警方在色情SPA會館，發現男女涉嫌性交易，逮捕7人。記者林保光／翻攝
警方在色情SPA會館，發現男女涉嫌性交易，逮捕7人。記者林保光／翻攝

影片 性交易

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