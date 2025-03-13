國小桌球狼教練伸手抓屁股、揉胸部…7女童受害 二審刑度加重了

新竹縣某國小桌球隊教練黃毅鎮多次朝隊上女童伸狼爪，以手伸進內褲抓屁股，或用手指搓揉胸部、摸下體，共計有7名女童受害，一審依強制猥褻、利用權勢故意對少年犯性騷擾等罪判刑4年、8月得易科罰金之刑；案件上訴，台灣高等法院今加重改判6年、1年得易科罰金之刑。

黃原本為新竹縣竹北市某國小約聘僱桌球教練，平時負責訓練國小桌球隊學員，他2022年底開始在桌球教室趁練球休息時，多次對女童伸狼爪，至少7名女童受害。

黃會以手撫摸女童臀部、胸部，甚至要求女童坐在自己大腿上，徒手深入內褲摸臀和下體；他也在學校樓梯間，趁練球休息空檔，徒手從後環抱女童，並不顧對方掙扎抵抗，以手撫摸、搓揉胸部2、30秒。

黃坦承犯行，且有醫院診斷證明書、學校性平會調查報告為證，一審認為黃身為教練明知女學童年幼、未滿14歲，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力尚未成熟，為滿足一己私慾，強制猥褻、性騷擾，造成年幼被害人身心受創，且7名受害女童的家屬均拒絕和解，判黃4年徒刑，另有8月得易科罰金之刑。