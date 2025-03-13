騙母成佛「無量金菩薩」台中神棍假消災性侵女信徒58次 起訴求重刑

台中劉姓男子接手母親經營的「西方如來寺」，2009年起自稱母親過世成佛，名號「無量金菩薩」，並假藉替信徒消災解厄，15年來騙5名女信徒和他性交才能改變因果，並在佛堂、汽車旅館硬上，檢方痛斥他行為惡劣，依58個強制性交等罪起訴他。

台中地檢指出，全案由檢察官翁嘉隆指揮偵辦，查出劉男（65歲）2009年起接手經營其過世母親創設之「西方如來寺」，並對外宣稱，其過世的母親已升天成佛，名號「無量金菩薩」，現欲降駕救世、普度萬民，可替佛堂信徒求財及消災解厄。

劉並要求信徒依其指示行事才能扭轉個人因果，還說不從者將惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

檢警察出，劉男為滿足個人私慾，2009年起至2024年11月間，先後利用5名成年的女信眾，有人或身體、感情、婚姻、工作等問題陷入困境時，誆稱和其發生性行為才有辦法改變個人因果。

檢警查出，劉男完事後還會要女信徒簽立「性愛同意書」以避免對方講出去，有女信徒因個人情感、罹患乳癌等健康問題

檢警統計，劉男持續15年來，對這5名信眾在佛堂、台中市不特定汽車旅館等地，前後性侵女信徒至少58次，多名受害人隱忍多年才向報案，經台中市家庭暴力及性侵害防治中心獲報才曝光。

檢方指出，2024年11月拘提劉到案將他向法院聲押禁見獲准，偵結考量劉假借宗教之名，惡意侵害人生遭逢不順的多位女信徒，且犯罪期間長達15年以上。